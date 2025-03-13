Всего лишь 4% населения мира владеет биткоинами — Finance.ua

Всего лишь 4% населения мира владеет биткоинами Сегодня 18:32 — Криптовалюта

Всего лишь 4% населения мира владеет биткоинами

Глобальный уровень принятия биткоина составляет всего 3%, а владеет цифровым золотом 4% людей. Кстати, согласно текущим данным Worldometer, население Земли составляет 8,2 млрд.

Среди тех, кто владеет биткоинами, 70% составляют физические лица, и только 4,4% — юридические. Наибольшее количество владельцев первой криптовалюты — в США (14%).

В общей сложности BTC занял 11 место в списке валют по величине денежной массы, свидетельствует отчет River Bitcoin Adoption Report 2025.

К сожалению, в документе не приведены конкретные данные по Украине. Но в условиях финансовой нестабильности криптовалюты, в том числе и биткоин, приобретают привлекательность. Возможно, поэтому в Украине интерес к BTC и количество владельцев где-то на уровне среднего.

Согласно отчету River Bitcoin Adoption Report 2025 , уровень принятия биткоина в Украине, вероятно, ниже глобальной отметки в 4%, но страна вписывается в нарратив отчета о процветании биткоина в регионах, ищущих финансовую альтернативу.

Не последнюю роль играет и то, что в Украине биткоины активно используют для краудфандинга во время войны. По данным Elliptic, по состоянию на 2023 год пожертвовано криптовалюты на сумму свыше $212 млн.

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