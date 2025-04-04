Семья Суркисов не сможет взыскать с ПриватБанка $150 миллионов — НБУ выиграл дело в Верховном Суде — Finance.ua
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Семья Суркисов не сможет взыскать с ПриватБанка $150 миллионов — НБУ выиграл дело в Верховном Суде

Казна и Политика
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Семья Суркисов не сможет взыскать с ПриватБанка $150 миллионов — НБУ выиграл дело в Верховном Суде
Семья Суркисов не сможет взыскать с ПриватБанка $150 миллионов — НБУ выиграл дело в Верховном Суде
Верховный Суд в очередной раз признал, что процедура bail-in ПриватБанка не может быть обжалована в судебном порядке, удовлетворив кассационную жалобу Нацбанка Украины по делу по иску компаний семьи Суркисов, требовавших взыскания с ПриватБанка более 150 млн долларов.
Об этом сообщает Нацбанк.
Отмечается, что Кассационный административный суд в составе Верховного суда 3 апреля 2025 года удовлетворил кассационную жалобу НБУ и изменил постановление Шестого апелляционного административного суда от 28 октября 2024 года. Верховный Суд исключил из постановления суда апелляционной инстанции выводы о том, что исковые требования по делу подлежат решению в порядке хозяйственного судопроизводства.
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В регуляторе напомнили, что дело касалось иска шести компаний семьи Суркисов об обжаловании решения НБУ об определении их связанными с ПриватБанком лицами и взыскании свыше 150 млн долларов, конвертированных в акции банка во время процедуры bail-in (конвертации депозитов связанных лиц в капитал банка) во время его вывода с рынка при участии государства в декабре 2016 года.
Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года. Переход ПриватБанка в собственность государства произошел в соответствии со ст. 41 Закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
Это решение помогло избежать системных рисков для банковского сектора и стало залогом сохранения финансовой стабильности в стране. Государство потратило на докапитализацию ПриватБанка более 155 млрд грн.
По материалам:
Укрінформ
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