Коломойский проиграл суд по обжалованию национализации ПриватБанка — Finance.ua

Коломойский проиграл суд по обжалованию национализации ПриватБанка Сегодня 11:06 — Фондовый рынок

Коломойский проиграл суд по обжалованию национализации ПриватБанка

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам, в том числе — Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

26 февраля 2025 года суд не удовлетворил кассационную жалобу бывшего совладельца финучреждения Игоря Коломойского и оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым было закрыто производство по обжалованию национализации ПриватБанка, пишет регулятор.

Ранее стало известно, что Игорь Коломойский обратился в Верховный суд с просьбой признать неконституционными решение о национализации ПриватБанка. До национализации Коломойскому принадлежали 41,66% акций банка.

В апреле 2019 года уже ликвидированный в настоящее время Окружной административный суд г. Киева принял решение в пользу Коломойского и признал национализацию незаконной.

Однако, в ноябре 2024 года Верховный суд подтвердил законность национализации ПриватБанка и невозможность его возврата экс-акционерам. Рассмотрение этого дела в судах разных инстанций длилось почти пять лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.