Секретное изменение кода позволило FTX использовать деньги клиентов — Reuters Сегодня 04:29 — Криптовалюта

Секретное изменение кода позволило FTX использовать деньги клиентов — Reuters

В середине 2020 года главный инженер FTX внес секретные изменения в программное обеспечение биржи криптовалют. Благодаря изменению кода инвестфонд Alameda фактически имел огромную кредитную линию по депозитам клиентов FTX.

Он изменил код, чтобы освободить инвестиционный фонд Alameda Research, принадлежащий основателю FTX Сэму Бенкману-Фриду, от функции на торговой платформе, которая автоматически распродала бы активы Alameda в случае, если он терял слишком много заемных денег, сообщает Reuters.

В примечании, объясняющем это изменение, инженер Нишад Сингх подчеркнул, что FTX никогда не должна продавать позиции Alameda.

Читайте также Политические пожертвования FTX на сумму 75 миллионов долларов могут быть отозваны из-за банкротства

Это освобождение позволило Alameda продолжать брать взаймы средства у FTX независимо от стоимости залога, обеспечивающего эти займы. Это изменение в коде привлекло внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая во вторник обвинила Бенкмана-Фрида в мошенничестве. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что эта настройка означала, что Alameda имела «практически неограниченную кредитную линию». Кроме того, миллиарды долларов, которые FTX тайно ссудила Alameda в течение следующих двух лет, не поступали из ее собственных резервов, а были депозитами других клиентов FTX, заявила SEC.

SEC и представитель Bankman-Fried отказались комментировать эту историю СМИ. Сингх не ответил на несколько запросов о комментариях.

Speka По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.