Политические пожертвования FTX на сумму 75 миллионов долларов могут быть отозваны из-за банкротства — Finance.ua

Политические пожертвования FTX на сумму 75 миллионов долларов могут быть отозваны из-за банкротства Сегодня 19:39 — Криптовалюта

Политические пожертвования FTX на сумму 75 миллионов долларов могут быть отозваны из-за банкротства

Согласно сообщению Bloomberg , после краха FTX и подачи заявления о банкротстве 11 ноября ее политические пожертвования на сумму 73 миллиона долларов в настоящее время находятся под угрозой отзыва для выплаты кредиторам обанкротившейся биржи.

Спекулянты в интернете утверждают, что бывший генеральный директор FTX и его руководители стремились повлиять на отраслевые правила своими щедрыми многомиллионными пожертвованиями политикам и супер-PAC. Считается, что Сэм Бэнкман-Фрид вместе со своими руководителями Райаном Саламе и Нишадом Сингхом были одними из высокооплачиваемых спонсоров как республиканской, так и демократической политических партий США.

Многие политики, которые пострадали от щедрости FTX, теперь сталкиваются с трудностями в том, что делать дальше, поскольку они могут быть вынуждены вернуть деньги управляющему по банкротству.

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Чтобы дистанцироваться от опозоренной и мошеннической биржи, некоторые политики уже прибегли к раздаче наличных. Bloomberg сообщил, что Хаким Джеффрис, лидер демократов в палате представителей, и Дик Дурбин, член руководства демократов в Сенате, уже пожертвовали деньги, полученные от FTX, на благотворительность. Сенатор Джон Хувен, республиканец из Северной Дакоты, пожертвовал 11 600 долларов, которые он получил от SBF и Salame, Армии Спасения.

Несмотря на все их попытки дистанцироваться от FTX, пожертвовав полученные средства на благотворительность, этих политиков все же могут попросить вернуть свои средства управляющему делами о банкротстве. По словам Илана Нейховича, представителя Carlton Fields, одним из важнейших определяющих факторов для возврата пожертвований FTX является определение судом наличия «мошенничества» или «мошеннических» намерений, связанных с крахом FTX. Если это будет определено так, почти все пожертвования, связанные с неудавшимся обменом, могут быть направлены на восстановление.

По словам юристов по банкротству, возмещение средств компании может быть «сложным и длительным процессом», потому что деньги, которые должны быть возвращены, будут определяться «множеством федеральных законов и законов штата», а также решениями юристов по банкротству.

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