Bitcoin находится в процессе формирования дна после крушения криптобиржи FTX — криптоаналитик — Finance.ua
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Bitcoin находится в процессе формирования дна после крушения криптобиржи FTX — криптоаналитик

Финтех и Карты
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Bitcoin находится в процессе формирования дна после крушения криптобиржи FTX — криптоаналитик
Bitcoin находится в процессе формирования дна после крушения криптобиржи FTX — криптоаналитик
Популярный аналитик Вилли Ву в интервью Скотту Мелкеру заявил, что Bitcoin (BTC) находится в процессе формирования дна.
По мнению Вилли Ву, ончейн сигналы в сети Bitcoin говорят ему о том, что у BTC есть много покупателей при текущем ценовом диапазоне даже после краха FTX.
По словам аналитика, сейчас Bitcoin торгуется в боковом коридоре между узким диапазоном от $16000 до $18000.
«Безусловно, индикаторы, которыми я пользуюсь, свидетельствуют о том, что Bitcoin сейчас торгуется в боковом диапазоне. Я отслеживаю это. Вот причина, почему цена идет в сторону...», — говорит Вилли Ву.
По его словам, индикаторы достигли дна.
"В частности, один из них, который я отслеживал, — это объем снизившегося до минимума спроса. В каждом цикле есть линия тренда. Она имеет тенденцию к снижению, и когда эта линия тренда прорывается вверх, это всегда происходит в середине зоны накопления. А она прорвалась в эту сторону перед крахом FTX.
Поэтому я считаю, что мы готовились к фазе накопления BTC. Мы строим это многомесячное дно скопления. Произошло понижение долговой нагрузки. Так что сейчас мы продолжаем это делать в диапазоне от $16 000 до $18 000″, — заявил криптоэксперт.
По материалам:
cryptomisto
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