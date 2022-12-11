Bitcoin находится в процессе формирования дна после крушения криптобиржи FTX — криптоаналитик Сегодня 02:40 — Финтех и Карты

Bitcoin находится в процессе формирования дна после крушения криптобиржи FTX — криптоаналитик

Популярный аналитик Вилли Ву в интервью Скотту Мелкеру заявил, что Bitcoin (BTC) находится в процессе формирования дна.

По мнению Вилли Ву, ончейн сигналы в сети Bitcoin говорят ему о том, что у BTC есть много покупателей при текущем ценовом диапазоне даже после краха FTX.

По словам аналитика, сейчас Bitcoin торгуется в боковом коридоре между узким диапазоном от $16000 до $18000.

«Безусловно, индикаторы, которыми я пользуюсь, свидетельствуют о том, что Bitcoin сейчас торгуется в боковом диапазоне. Я отслеживаю это. Вот причина, почему цена идет в сторону...», — говорит Вилли Ву.

По его словам, индикаторы достигли дна.

"В частности, один из них, который я отслеживал, — это объем снизившегося до минимума спроса. В каждом цикле есть линия тренда. Она имеет тенденцию к снижению, и когда эта линия тренда прорывается вверх, это всегда происходит в середине зоны накопления. А она прорвалась в эту сторону перед крахом FTX.

Поэтому я считаю, что мы готовились к фазе накопления BTC. Мы строим это многомесячное дно скопления. Произошло понижение долговой нагрузки. Так что сейчас мы продолжаем это делать в диапазоне от $16 000 до $18 000″, — заявил криптоэксперт.

cryptomisto По материалам:

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