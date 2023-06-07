SEC подала в суд на криптобиржу Coinbase — Finance.ua

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SEC подала в суд на криптобиржу Coinbase

Фондовый рынок
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SEC подала в суд на криптобиржу Coinbase
SEC подала в суд на криптобиржу Coinbase
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Coinbase Global Inc. в федеральный суд Нью-Йорка во вторник, 6 июня, утверждая, что криптобиржа годами нарушала правила торговли ценными бумагами.
Об этом пишет Bloomberg.
Накануне такие же действия комиссия применила и против криптобиржи Binance.
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Регулятор заявил, что Coinbase, крупнейшая криптоплатформа США, нарушила правила, позволив пользователям торговать многочисленными криптотокенами, которые на самом деле были незарегистрированными ценными бумагами.
«Мы утверждаем, что Coinbase, несмотря на то, что подпадает под действие законов о ценных бумагах, смешивала и незаконно предлагала функции обмена, брокерско-дилерской и расчетной палаты», — говорится в заявлении главы SEC Гэри Генслера.
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SEC добивается решения суда, которое потребует от Coinbase соблюдения законов о ценных бумагах и отказа от того, что, по версии комиссии, было приобретено нечестным путем.
SEC также обвинила Coinbase в нарушении правил сервиса стейкинга, который позволяет клиенту передавать свои криптотокены для облегчения транзакций в блокчейне, который затем выплачивает возврат клиенту.

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По материалам:
Forbes.ua
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