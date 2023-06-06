Инвесторы вывели из Binance почти $800 миллионов за сутки на фоне иска регулятора — Finance.ua

Инвесторы вывели из Binance почти $800 миллионов за сутки на фоне иска регулятора Сегодня 20:42 — Криптовалюта

Инвесторы вывели из Binance почти $800 миллионов за сутки на фоне иска регулятора

Инвесторы вывели около 790 млн долл. из криптовалютной биржи Binance и ее американского филиала за последние 24 часа после того, как ведущий американский регулятор подал в суд на обе биржи.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Nansen.

Binance зафиксировала чистый отток криптовалют на сумму 778,6 миллиона долларов из блокчейна Ethereum, а ее американский филиал, Binance. US, зарегистрировал чистый отток в размере 13 миллионов долларов, сообщила Nansen.

Ни одна биржа не ответила сразу на просьбу агентства о комментарии.

В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Binance, ее генерального директора Чанпена Чжао и оператора Binance. US за то, что Комиссия назвала «паутиной обмана» с целью уклонения от американских законов.

В 13 пунктах обвинений SEC утверждала, что Binance искусственно завышала объемы торгов, перенаправляла средства клиентов, не ограничивала доступ американских клиентов к своей платформе и вводила инвесторов в заблуждение по контролю над рынком.

Этот иск, в котором упоминается ряд практик, о которых впервые сообщил Reuters в серии расследований по бирже, является наиболее значимым шагом против криптовалютной компании со стороны SEC.

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В заявлении, сделанном в понедельник, Binance заявила, что сотрудничала с расследованиями SEC и «упорно работала над тем, чтобы ответить на их вопросы и решить их проблемы», в том числе пытаясь достичь урегулирования путем переговоров. «Мы намерены решительно защищать нашу платформу», — говорится в сообщении компании.

Bitcoin стабилизировался после падения в понедельник более чем на 5%, что стало худшим дневным падением с 19 апреля.

«Это еще один удар по криптоиндустрии и криптобиржам мира», — сказал рыночный аналитик IG Markets Тони Сикамор об иске SEC.

Справка Finance.ua:

главный регулятор Уолл-стрит — Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) — обвинила крупнейшую криптобиржу мира Binance и ее гендиректора Чанпена Чжао в нарушении правил торговли ценными бумагами.

Економічна Правда По материалам:

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