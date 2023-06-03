Количество NFT на базе Bitcoin превысило 10 миллионов — Finance.ua

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Количество NFT на базе Bitcoin превысило 10 миллионов

Криптовалюта
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Количество NFT на базе Bitcoin превысило 10 миллионов
Количество NFT на базе Bitcoin превысило 10 миллионов
В сети Bitcoin количество NFT в рамках проекта Ordinals превысило 10 млн.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков Dune, сообщает Forklog.
Более 80% от общего количества таких NFT связано с токенами стандарта BRC-20. Пользователи оплатили комиссию за выпуск надписей в размере почти $44 млн за все время существования Ordinals.

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Наибольшее дневное количество отчеканенных NFT эксперты зафиксировали 7 мая — более 400 000.
Количество NFT на базе Bitcoin превысило 10 миллионов
Благодаря популярности проекта в мае сеть столкнулась с перегрузкой, что привело к росту сборов до рекордных показателей за последние два года. По данным BitInfoCharts, на 8 мая средняя стоимость сбора в сети превысила $20.
Доля прибыли майнеров, полученной ими с комиссий, в этом месяце достигла 14,3%. Это самый высокий показатель с мая 2021 года.
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Следует отметить, что ситуация вокруг Ordinals вызвала бурные обсуждения криптоиндустрии. Некоторые эксперты призвали запретить токены стандарта BRC-20 и «надписи» из-за их влияния на сеть первой криптовалюты. В то же время, другие специалисты заявили, что проект способствует массовому внедрению Bitcoin.

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По материалам:
Мінфін.com.ua
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