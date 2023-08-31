Себестоимость строительства выросла почти вдвое — эксперт — Finance.ua
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Себестоимость строительства выросла почти вдвое — эксперт

Недвижимость
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Себестоимость строительства выросла почти вдвое — эксперт
Себестоимость строительства выросла почти вдвое — эксперт
Рынок недвижимости постепенно восстанавливается, несмотря на войну, экономические трудности и ракетные обстрелы. Одна из наиболее острых проблем — повышение цен на квадратные метры. Среди факторов, ведущих к этому — стремительный рост себестоимости строительства.
Представитель столичного застройщика Наталья констатирует, что с начала войны себестоимость выросла на 45−50%. Львиная доля — строительные материалы.
С 24 февраля цены на стройматериалы выросли почти в два раза: цемент на 15−45%, бетон — 15−30%, арматура — ​​на 20−50%, утеплители — на 25−45%.
В результате ракетных обстрелов часть производств повреждена или уничтожена, еще ряд предприятий оказался в оккупации. Например, российские оккупанты обстреляли завод немецкой корпорации Knauf в Донецкой области, который ежегодно производил до 60 миллионов квадратных метров гипсокартонных плит и до 300 тысяч тонн сухих строительных смесей. В то же время блокирование морских портов привело к логистическим трудностям: увеличились затраты на доставку импортных материалов, необходимых для производства.
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«Сейчас гипсокартон закупаем на внешних рынках, потому что находившийся в Донецкой области завод сильно поврежден. Потому мы переориентировались на производителей из Польши, Молдовы, Румынии», — констатирует Наталья.
Кроме того, для украинских застройщиков по понятным причинам закрылись российский и белорусский рынки.
Напомним, по данным Всеукраинского союза производителей стройматериалов, не менее 70 крупных строительных предприятий, более 300 средних и около 1 тысячи малых были утрачены в результате боевых действий или оккупации.
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По материалам:
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