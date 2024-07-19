Seat прекратил выпуск флагманской модели: что предложат взамен (фото) — Finance.ua

Seat прекратил выпуск флагманской модели: что предложат взамен (фото)
Кроссовер Seat Tarraco сняли с производства. Второе поколение семейной модели не планируется. Об этом сообщает британское издание Autocar.
Примечательно, что спрос на новый Seat Tarraco в последнее время рос. За первое полугодие 2024 года в ЕС продали 9465 этих автомобилей — на 50% больше, чем в первой половине прошлого года. Впрочем, стоит отметить, что собратья модели Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq продаются значительно лучше, поэтому ставку сделали именно на них. К примеру: в 2024 году продали уже более 33 тысяч Kodiaq.
Как известно, кроссовер Seat Tarraco представили в 2018 году, он стал флагманом испанской марки. 4,7-метровое авто предлагали в версиях на 5 и 7 мест и выпускали в бензиновых, дизельных и гибридных вариантах мощностью до 245 л. с.
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Следует отметить, что преемник у Seat Tarraco все же будет, однако выпустят его под другим брендом. Речь идет о новом кроссовере Cupra Terramar, который готовятся запустить в производство. Он несколько компактнее (4,5 м в длину) и будет выпускаться только в пятиместном исполнении. Как и предшественник, он будет доступен с бензиновыми и дизельными турбодвигателями, а также с гибридной плагин-установкой.
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