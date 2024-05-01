Оригинальный дизайн и более 300 сил: Seat представил новые спортивные модели (фото, видео) — Finance.ua

Оригинальный дизайн и более 300 сил: Seat представил новые спортивные модели (фото, видео) 01.05.2024, 01:14 — Технологии&Авто

Оригинальный дизайн и более 300 сил: Seat представил новые спортивные модели (фото, видео)

Seat обновил две модели бренда Cupra. Модернизированный кроссовер Cupra Formentor, а также хэтчбек и универсал Cupra Leon поступят в продажу в Европе с лета.

Их подробности раскрыли на сайте испанского автопроизводителя.

Облик Cupra Leon и Formentor 2024 года выполнили в новом фирменном стиле, который дебютировал на моделях Born и Terramar. У них выраженный «нос», раскосые диодные фары и широкая решетка радиатора. Сзади освежили фонари.

В салоне Cupra Formentor и Leon установили улучшенный виртуальный щиток приборов и увеличенный 12,9-дюймовый тачскрин. Кроме того, обновили дизайн центральной панели и заменили часть переключателей на ней. Среди опций появились новые спортивные сиденья и 390-ваттная акустика Senheisser с 12 динамиками.

Линейка двигателей также претерпела изменения. Новые Cupra Leon и Formentor получили модернизированную 2,0-литровую турбочетверку, которая теперь доступна в версиях мощностью 204, 265 и 333 л.с. Появились и более современные плагин-гибридные установки на 204 и 272 л. с. Бензиновые и дизельные 150-сильные турбомоторы, а также 390-сильный топовый вариант VZ5 остались в линейке.

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Фокус По материалам:

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