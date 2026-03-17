Сделка на $27 млрд: Meta инвестирует в AI-компанию россиянина

Meta заключила многомиллиардное соглашение с Nebius для развития ИИ



Об этом сообщает Bloomberg.

Что произошло

Компания Meta подписала новое масштабное соглашение в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта. В течение следующих пяти лет она планирует потратить до $27 млрд на доступ к вычислительным мощностям облачного провайдера в Nebius Group.

Согласно договоренности, Nebius предоставит Meta выделенные вычислительные ресурсы примерно на $12 млрд, которые компания начнет использовать с начала 2027 года. Кроме того, Meta обязалась приобрести дополнительные мощности еще на сумму до $15 млрд — речь идет о ресурсах, которые Nebius строит для разных клиентов.

Это не первое сотрудничество компаний: еще в прошлом году Meta заключила с Nebius предварительное соглашение примерно на $3 млрд.

Что известно о Nebius

Nebius — облачная компания, создающая дата-центры, оптимизированные для обучения большим моделям искусственного интеллекта и работы AI-сервисов.

Nebius базируется в Амстердаме и была создана в 2024 году после обособления от российского интернет-гиганта «Яндекс». Основателем и CEO компании является Аркадий Волож — бывший руководитель «Яндекса».

После полномасштабного вторжения россии в Украину Волож попал под санкции ЕС в 2022 году. Впоследствии он покинул российский бизнес, вышел из руководства «Яндекса» и начал развивать международные технологические проекты, в частности Nebius Group. В 2024 году санкции ЕС в отношении него были отменены. В настоящее время предприниматель проживает в Израиле и отказался от гражданства россии.

Реакция рынка и планы Meta

После сообщения о сделке акции Nebius на предрыночных торгах выросли примерно на 15%. За последний год бумаги компании подорожали почти в четыре раза. Акции Meta также показали рост перед открытием биржи.

Meta активно наращивает инфраструктуру для искусственного интеллекта, пытаясь конкурировать с такими компаниями как OpenAI и Google. По словам Марка Цукерберга, компания планирует инвестировать около $600 млрд в строительство AI-инфраструктуры в США до 2028 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.