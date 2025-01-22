«Сделано в Украине»: перечень отечественной техники и оборудования с компенсацией 15% стоимости расширен в три раза — Finance.ua
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«Сделано в Украине»: перечень отечественной техники и оборудования с компенсацией 15% стоимости расширен в три раза

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«Сделано в Украине»: перечень отечественной техники и оборудования с компенсацией 15% стоимости расширен в три раза
«Сделано в Украине»: перечень отечественной техники и оборудования с компенсацией 15% стоимости расширен в три раза
Министерство экономики расширило список отечественной техники и оборудования, покупатели которой могут получить 15% компенсации ее стоимости (без НДС). Теперь в перечне 447 наименований от 19 производителей.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
«Значительная часть из более чем 300 новых наименований — это энергетическое оборудование: трансформаторы разной мощности, солнечные электростанции, электрораспределительное оборудование. В условиях постоянных атак врага его наличие в достаточном количестве чрезвычайно важно для стабильной работы нашей энергосистемы и быстрого восстановления поврежденных объектов. Возврат государством 15% стоимости делает эту промышленную продукцию более доступной для покупателей, и в то же время гарантирует стабильно высокий спрос производителям», — отметил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

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Помимо энергетического оборудования, в перечне появились новые модели пассажирских лифтов и городских автобусов. Итого в программу компенсации добавлена ​​продукция 5 новых компаний: ООО «Запорожский Автомобилестроительный завод», ООО «Завод ЭлектронМаш», ООО «Укрэлектроаппарат», ООО «Тер Сан Энерджи», ООО «Интелдим».
Напомним, чтобы получить компенсацию 15% стоимости за приобретенную технику или оборудование, предприятие должно выбрать поставщика из Перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимое оборудование и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.
В течение 2024 года участниками программы стали 23 банка. А с 16 января к этому перечню присоединился и ПриватБанк.
Напомним, перечень техники и оборудования регулярно обновляется в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта по частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства в рамках государственной политики «Сделано в Украине».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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