Счета на тысячи злотых: как изменилась стоимость коммунальных услуг в Польше — Finance.ua

Счета на тысячи злотых: как изменилась стоимость коммунальных услуг в Польше Сегодня 20:09 — Личные финансы

Счета на тысячи злотых: как изменилась стоимость коммунальных услуг в Польше

Цены на аренду жилья в Польше выросли за год минимум на треть. Причина не только в спросе со стороны беженцев, но и в цене коммунальных услуг.

Что нужно знать о подорожании и замораживании тарифов при аренде жилья в Польше, рассказали в rachuneo.pl

Стоимость аренды квартир в Польше стремительно растет из-за тарифов

Цены на аренду однокомнатных квартир в Польше бьют рекорды. В целом по стране аренда подорожала на треть, впрочем, в крупных городах — еще больше.

Варшаве — 2 571 злотый (+33% в год);

Вроцлаве — 2 471 злотый (+42% в год);

Гданьске — 2 400 злотых (+40% в год).

Эта стоимость неполная — в указанные суммы не включена оплата коммунальных услуг.

Среди самых дорогих по аренде квартир городов оказались Краков и Гдыня — в них однокомнатные квартиры стоят более 2000 злотых в месяц и подорожали на 44% в год.

Тарифы на электроэнергию заморозят: для кого

В Польше утверждены новые тарифы на электроэнергию для поставщиков на 2023 год. За последние три года они выросли на 62%.

В 2022 году средняя цена 1 киловатт-часа (кВтг) в Польше составила 0,77 злотых, в 2023 году — 0,94-1,03 злотых.

На 2023 год правительство приняло решение «заморозить» цены на электроэнергию, выделив три порога для потребления за год:

2 000 кВт/ч — для всех домохозяйств;

2 600 кВт/ч — если в семье есть человек с инвалидностью;

3 000 кВт/ч — для многодетных семей или фермеров.

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Лица, не превышающие эти пороги, могут рассчитывать на «заморозку» цен на энергоносители и ставки с 2022 года.

Впрочем, даже без превышения нормы жители Польши будут платить все равно на 16% больше по сравнению с 2022 годом, ведь будут учитываться ставки НДС и увеличение платы за мощность.

Максимальная ставка для домохозяйств, превышающих предел потребления, составляет 0,6930 злотых.

Какой будет стоимость других коммунальных услуг

Высокую цену электроэнергии специалисты объясняют подорожанием угля — 80% польской энергетики работает на этом топливе. За последние три года стоимость тонны угля выросла со 100 злотых до 310 злотых и продолжает расти.

При этом цены на газ для населения в 2023 году будут заморожены на уровне 2022 года. Впрочем, счета за газ для населения с января 2023 возрастут на восстановленный НДС — на 23%.

В общем, средние тарифы на коммунальные услуги в Польше, по данным издания ukrainianinpoland.pl, такие:

водоснабжение и водоотвод — 8-11 злотых за кубометр;

электроэнергия — 0,7 злотых за 1 кВт с доставкой;

газ — 1,5-1,6 злотых за 1 кубометр в разных регионах Польши;

вывоз мусора — примерно 13 злотых;

отопление — 2-3 злотых за кв. м;

услуги интернета и кабельного телевидения — 50-60 злотых каждый месяц за безлимитный комплексный пакет.

В общей сложности семья из трех человек, проживающая в квартире до 40 кв.м, может тратить на оплату коммунальных услуг примерно 500 злотых.

Люди, обогревающие жилье электричеством, могут получить компенсации — 1000 злотых для большинства пользователей. Чтобы получить субсидию, беженцам нужно подать заявку до 1 февраля 2023 в гмину по месту жительства.

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