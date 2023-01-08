Польша планирует в 2023 году приравнять электронный паспорт к пластиковой ID-карте — Finance.ua

Польша планирует в 2023 году приравнять электронный паспорт к пластиковой ID-карте Сегодня 17:17 — Мир

Правительство Польши рассчитывает, что уже в первом квартале 2023 года Сейм примет закон об электронном удостоверении личности mObywatel, который будет предусматривать приравнивание его статуса к пластиковой ID-карте.

Как сообщает «Европейская правда», об этом в комментарии PAP заявил уполномоченный польского правительства по вопросам кибербезопасности Януш Цешинский.

«Рассчитываю на то, что законопроект о приложении mObywatel, который предусматривает, среди прочего, приравнивание электронного документа к пластиковой ID-карте, в ближайшее время поступит в Сейм», — сказал он.

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Законопроект о mObywatel ранее был передан на заседание Постоянного комитета правительства. Если он вступит в силу, то электронный документ в mObywatel будет приравнен к пластиковому документу. Исключение составит подтверждение личности при оформлении новой ID-карты.

Также законопроект предусматривает расширение функционала mObywatel, в частности автоматическое «подтягивание» определенных данных при заполнении заявок после введения идентификационного налогового номера PESEL.

«В государственных реестрах есть очень много данных. Электронная форма, в отличие от бумажной, не должна требовать внесения данных, которые уже есть о нас в ведомстве. Примером этого являются недавние функции, запущенные в приложении (mObywatel), как-то заявки на получение льгот на уголь, льгот на другие источники тепла, или заявки на приобретение угля по льготной цене», — пояснил Цещинский.

Справка Finance.ua:

приложение mObywatel, благодаря которому личность человека в Польше можно проверять с помощью смартфона, было представлено министерством цифровизации страны еще в 2017 году. Согласно официальной информации, приложение загрузили 9 миллионов раз, через него оформили более 5 миллионов COVID-сертификатов и более 3,7 миллиона водительских удостоверений;

в августе Украина и Польша договорились об обмене цифровыми документами в спецприложениях, в результате чего украинские документы из «Дії» можно будет видеть также в польском mObywatel.



Європейська правда По материалам:

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