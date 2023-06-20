СБУ ликвидировала схему вымогательства денег с экспортеров агропродукции: заработки в месяц достигали $1 млн — Finance.ua
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СБУ ликвидировала схему вымогательства денег с экспортеров агропродукции: заработки в месяц достигали $1 млн

Криминал
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СБУ ликвидировала схему вымогательства денег с экспортеров агропродукции: заработки в месяц достигали $1 млн
СБУ ликвидировала схему вымогательства денег с экспортеров агропродукции: заработки в месяц достигали $1 млн, Фото: СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила чиновников, обложивших «данью» представителей отечественных компаний, занимающихся экспортом украинского зерна. Ежемесячные «доходы» организаторов «схемы» достигали 1 млн дол.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
К организации сделки причастны чиновники Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области и государственного учреждения «Одесская областная фитосанитарная лаборатория».
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В обмен на взятки чиновники гарантировали предпринимателям беспрепятственное оформление лабораторных исследований и сертификатов соответствия сельхозтовара.
Именно эти разрешительные документы являются основными для продажи зерновых в зарубежные страны.
К незаконной деятельности должностные лица привлекли трех руководителей аффилированных частных компаний, занимающихся документальным сопровождением грузов.
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Установлено, что зернотрейдеры должны платить суммы наличными или перечислять их на банковские счета подконтрольных должностным лицам фирм.
Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения должностными лицами взяток.
В результате комплексных мероприятий задержаны бывший руководитель Управления фитосанитарной безопасности регионального управления Госпродпотребслужбы, заместитель руководителя и инспектор Одесской областной фитосанитарной лаборатории и три руководителя подконтрольных фирм.
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В настоящее время четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн каждому. Еще двоим — назначен круглосуточный домашний арест. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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