СБУ ликвидировала схему вымогательства денег с экспортеров агропродукции: заработки в месяц достигали $1 млн — Finance.ua

СБУ ликвидировала схему вымогательства денег с экспортеров агропродукции: заработки в месяц достигали $1 млн Сегодня 07:32 — Криминал

СБУ ликвидировала схему вымогательства денег с экспортеров агропродукции: заработки в месяц достигали $1 млн, Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников, обложивших «данью» представителей отечественных компаний, занимающихся экспортом украинского зерна. Ежемесячные «доходы» организаторов «схемы» достигали 1 млн дол.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

К организации сделки причастны чиновники Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области и государственного учреждения «Одесская областная фитосанитарная лаборатория».

В обмен на взятки чиновники гарантировали предпринимателям беспрепятственное оформление лабораторных исследований и сертификатов соответствия сельхозтовара.

Именно эти разрешительные документы являются основными для продажи зерновых в зарубежные страны.

К незаконной деятельности должностные лица привлекли трех руководителей аффилированных частных компаний, занимающихся документальным сопровождением грузов.

Установлено, что зернотрейдеры должны платить суммы наличными или перечислять их на банковские счета подконтрольных должностным лицам фирм.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения должностными лицами взяток.

В результате комплексных мероприятий задержаны бывший руководитель Управления фитосанитарной безопасности регионального управления Госпродпотребслужбы, заместитель руководителя и инспектор Одесской областной фитосанитарной лаборатории и три руководителя подконтрольных фирм.

В настоящее время четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн каждому. Еще двоим — назначен круглосуточный домашний арест. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

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