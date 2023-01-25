Сбой в облачных сервисах Microsoft коснулся пользователей по всему миру — Finance.ua

Сбой в облачных сервисах Microsoft коснулся пользователей по всему миру Сегодня 20:43 — Технологии&Авто

Сбой в облачных сервисах Microsoft коснулся пользователей по всему миру

Корпорация Microsoft заявила, что возобновила все свои облачные службы после того, как сетевой сбой прекратил работу ее облачной платформы Azure вместе со службами как Teams и Outlook, которыми пользуются миллионы людей по всему миру.

Об этом сообщает Reuters

Страница статуса Azure показала, что сервисы пострадали в Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке. Не пострадали только услуги Китая и его платформа для правительств.

По данным Microsoft, сбой в работе Azure, имеющей 15 миллионов корпоративных клиентов и более 500 миллионов активных пользователей, может повлиять на многочисленные службы и создать эффект домино, поскольку почти все крупнейшие компании мира используют эту платформу.

Читайте также Microsoft прекращает продажу лицензий для Windows 10

Ранее компания заявила, что обнаружила проблему подключения к сети с устройствами в глобальной сети Microsoft. Это влияет на подключение между клиентами в Интернете к Azure, а также на подключение между службами в центрах обработки данных, говорится в сообщении.

Позже Microsoft в Twitter сообщила, что отменила смену сети, которая, по ее мнению, влекла за собой проблему, и использовала дополнительную инфраструктуру для ускорения процесса восстановления.

Сколько пользователей пострадали от сбоя, в компании не разглашают, однако данные веб-сайта Downdetector для отслеживания сбоев показали тысячи инцидентов на разных континентах.

Во время сбоя пользователи столкнулись с проблемами при обмене сообщениями, подключении к звонкам или использовании любых функций приложения Teams. Также сбой повлиял на работу Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.