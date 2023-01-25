Microsoft прекращает продажу лицензий для Windows 10 — Finance.ua

Microsoft прекращает продажу лицензий для Windows 10 Сегодня 02:25 — Технологии&Авто

Microsoft прекращает продажу лицензий для Windows 10

Microsoft сообщила, что она прекратит продажу загрузочных версий Windows 10 Home и Pro уже с 31 января.

Информация об этом появилась на официальных страницах приобретения этих операционных систем.

Также компания обещает, что она будет поддерживать Windows 10 Home и Pro и обновлять систему безопасности до 14 октября 2025 года, и вполне ожидаемо рекомендует пользователям обратить внимание на Windows 11.

Стоит отметить, что продажу Windows 10 прекращает только сама Microsoft на своем сайте: другие продавцы, например, Amazon, скорее всего, еще какое-то время будут торговать и лицензионными ключами, и даже ноутбуками с предварительно установленной ОС.

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