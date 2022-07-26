Сбербанк россии подал в суд на свою бывшую украинскую «дочку» — МР Банк Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

российский Сбербанк подал иск к своей бывшей украинской «дочке» — Международному резервному банку на 23,4 миллиарда рублей.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина»

Сбербанк подал иск в Арбитражный суд москвы. В нем требуется взыскать 23,4 млрд рублей с Международного резервного банка (МР банк, Киев).

Суть исковых требований пока неизвестна.

Напоминаем:

25 Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и ликвидировал Международный резервный банк.

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Совет национальной безопасности и обороны решил национализировать корпоративные права украинских «дочек» российских Сбербанка и ВЭБ.РФ — МР Банка и Проминвестбанк а. На это дано 10 дней с момента вступления в силу указа Зеленского.

Кроме того, национализируется право требования долга российских «Сбербанка» и «ВЭБ.РФ» к своим украинским «дочкам» на сумму 14,9 млрд грн и 0,9 млрд грн в эквиваленте. Это значит, что украинские «дочки» не должны будут ничего возвращать материнским структурам.

Процесс изъятия активов «МР банка» (ранее «Сбербанк») и «Проминвестбанка», принадлежавших российским государственным «Сбербанку» и «ВЭБ.РФ», приостановился 19 мая. Государство до сих пор не конфисковало 25,6 млрд грн активов этих финучреждений в бюджет.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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