Сбербанк россии подал в суд на свою бывшую украинскую «дочку» — МР Банк — Finance.ua
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Сбербанк россии подал в суд на свою бывшую украинскую «дочку» — МР Банк

Фондовый рынок
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российский Сбербанк подал иск к своей бывшей украинской «дочке» — Международному резервному банку на 23,4 миллиарда рублей.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Сбербанк подал иск в Арбитражный суд москвы. В нем требуется взыскать 23,4 млрд рублей с Международного резервного банка (МР банк, Киев).
Суть исковых требований пока неизвестна.
Напоминаем:
25 Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и ликвидировал Международный резервный банк.
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Совет национальной безопасности и обороны решил национализировать корпоративные права украинских «дочек» российских Сбербанка и ВЭБ.РФ — МР Банка и Проминвестбанка. На это дано 10 дней с момента вступления в силу указа Зеленского.
Кроме того, национализируется право требования долга российских «Сбербанка» и «ВЭБ.РФ» к своим украинским «дочкам» на сумму 14,9 млрд грн и 0,9 млрд грн в эквиваленте. Это значит, что украинские «дочки» не должны будут ничего возвращать материнским структурам.
Процесс изъятия активов «МР банка» (ранее «Сбербанк») и «Проминвестбанка», принадлежавших российским государственным «Сбербанку» и «ВЭБ.РФ», приостановился 19 мая. Государство до сих пор не конфисковало 25,6 млрд грн активов этих финучреждений в бюджет.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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