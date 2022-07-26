Российских работников за границей хотят обязать платить налоги в рф — Finance.ua

Российских работников за границей хотят обязать платить налоги в рф Сегодня 16:46

Минфин россии хочет обязать сотрудников российских компаний, работающих за границей, платить налоги в рф.

Об этом сообщила пресс-служба российского министерства, передает Forbes россия.

российский Минфин уже подготовил необходимые поправки в законодательство. Сейчас россияне, работающие за пределами страны более 183 дней в году, теряют российское налоговое резидентство.

В случае одобрения инициативы вознаграждения, выплачиваемые российскими работодателями своим сотрудникам, работающим дистанционно за пределами россии, отнесут «к доходам от российских источников».

При этом компенсационные выплаты таким работникам на, например, оборудование рабочего места предлагают освободить от налога на доходы физлиц.

Економічна Правда По материалам:

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