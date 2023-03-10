Сбербанк понес $2 млрд убытков из-за санкций — Finance.ua

Сбербанк понес $2 млрд убытков из-за санкций Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Сбербанк понес $2 млрд убытков из-за санкций

В 2022 году чистый убыток российского Сбербанка от прекращенной деятельности достиг 143,3 млрд рублей (около $1,9 млрд по текущему курсу), из-за введения санкций крупнейший российский банк был вынужден свернуть бизнес в Европе и Казахстане, а также продал некоторые активы экосистемы.

Об этом говорит отчетность российского банка, сообщает РБК.

Для сравнения: в 2021 году по статье баланса группа Сбербанка получила прибыль в размере 80 млрд руб.

Представитель Сбербанка объяснил, что убытки в прошлом году отражают продажу «дочек» кредитной организации за рубежом, но также включает результат «от выбытия других дочерних организаций». Раскрыть конкретные цифры он отказался.

Читайте также Облигации Сбербанка на 1,1 млрд грн передали государству

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года Сбербанк попал под санкции США, а 6 апреля оказался под блокирующими санкциями. Аналогичные санкции ввели Евросоюз, Великобритания, Швейцария.

В результате этого, российский банк вынужден был объявить о «выходе из европейского рынка», на котором он работал через Sberbank Europe AG («Сбербанк Европа»).

Из-за санкций Сбербанк фактически потерял европейский бизнес — активы в Австрии, Германии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении.

Читайте также Сбербанк рф заработал в аннексированном Крыму

Европейский центральный банк в конце февраля 2022 года предупредил, что три структуры банка (Sberbank Europe AG, контролировавшего «дочки» в нескольких странах ЕС, словенский Sberbank banka d.d. и хорватский Sberbank d.d.) столкнулись с существенным оттоком депозитов и «становятся банкротами или имеют такую перспективу».

При этом в 2022 году Сбербанку удалось продать свои дочерние финучреждения в Швейцарии и Казахстане — суммы сделок не раскрывались, но продажи казахстанского бизнеса СМИ оценивали в $250-425 млн. Кроме того, в прошлом феврале была закрыта сделка по продаже Sberbank Srbija сербскому AIK Banka.

Кроме того, в 2022 году Сбербанк также объявил о продаже онлайн-кинотеатра Оkko, музыкального сервиса «Звук», эквайрингового сервиса «Эвотор» и провайдера облачных услуг SberCloud.

Кроме того, в августе прошлого года банк разделил активы экосистемы по VK, для чего банку пришлось привлечь дополнительное финансирование.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.