Сбербанк понес $2 млрд убытков из-за санкций — Finance.ua

Сбербанк понес $2 млрд убытков из-за санкций
В 2022 году чистый убыток российского Сбербанка от прекращенной деятельности достиг 143,3 млрд рублей (около $1,9 млрд по текущему курсу), из-за введения санкций крупнейший российский банк был вынужден свернуть бизнес в Европе и Казахстане, а также продал некоторые активы экосистемы.
Об этом говорит отчетность российского банка, сообщает РБК.
Для сравнения: в 2021 году по статье баланса группа Сбербанка получила прибыль в размере 80 млрд руб.
Представитель Сбербанка объяснил, что убытки в прошлом году отражают продажу «дочек» кредитной организации за рубежом, но также включает результат «от выбытия других дочерних организаций». Раскрыть конкретные цифры он отказался.
После начала полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года Сбербанк попал под санкции США, а 6 апреля оказался под блокирующими санкциями. Аналогичные санкции ввели Евросоюз, Великобритания, Швейцария.
В результате этого, российский банк вынужден был объявить о «выходе из европейского рынка», на котором он работал через Sberbank Europe AG («Сбербанк Европа»).
Из-за санкций Сбербанк фактически потерял европейский бизнес — активы в Австрии, Германии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении.
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Европейский центральный банк в конце февраля 2022 года предупредил, что три структуры банка (Sberbank Europe AG, контролировавшего «дочки» в нескольких странах ЕС, словенский Sberbank banka d.d. и хорватский Sberbank d.d.) столкнулись с существенным оттоком депозитов и «становятся банкротами или имеют такую перспективу».
При этом в 2022 году Сбербанку удалось продать свои дочерние финучреждения в Швейцарии и Казахстане — суммы сделок не раскрывались, но продажи казахстанского бизнеса СМИ оценивали в $250-425 млн. Кроме того, в прошлом феврале была закрыта сделка по продаже Sberbank Srbija сербскому AIK Banka.
Кроме того, в 2022 году Сбербанк также объявил о продаже онлайн-кинотеатра Оkko, музыкального сервиса «Звук», эквайрингового сервиса «Эвотор» и провайдера облачных услуг SberCloud.
Кроме того, в августе прошлого года банк разделил активы экосистемы по VK, для чего банку пришлось привлечь дополнительное финансирование.
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