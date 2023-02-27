Облигации Сбербанка на 1,1 млрд грн передали государству — Finance.ua

Облигации Сбербанка на 1,1 млрд грн передали государству Сегодня 16:36 — Фондовый рынок

Облигации Сбербанка на 1,1 млрд грн передали государству

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обеспечил передачу государству облигаций внутреннего государственного займа Акционерного общества «Международный резервный банк» (АО «МР Банк») номинальной стоимостью 1,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Ранее на эти ценные бумаги был наложен арест. Однако следственный судья Подольского районного суда г. Киева вынес постановление, согласно которому арест имущества отменен, благодаря чему Фонд смог обеспечить передачу государству ОВГЗ номинальной стоимостью 1,1 млрд грн.

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Напомним, в мае 2022 года, во исполнение решения СНБОУ, исполнительной дирекцией Фонда принято решение о замене кредиторов двух российских банков, АО «МР Банк» и ПАО «Проминвестбанк», с первоначального кредитора на нового кредитора — Государственное предприятие «Национальный фонд инвестиций Украины».

В декабре 2022 г. Фонд гарантирования обеспечил перечисление в специальный фонд госбюджета 17 млрд грн с накопительных счетов этих двух российских банков. Кроме того, в декабре 2022 г. — в январе 2023 года ФГВФЛ передал их акции государству в лице государственного предприятия «Национальный фонд инвестиций Украины».

«Это очередной шаг в передаче государству активов банков, принадлежащих государству-агрессору и не относящихся к расчету с кредиторами этих банков, — подчеркнула заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай. — Передача государству ОВГЗ и их аннулирование будет означать уменьшение внутреннего государственного долга и снижение нагрузки на государственный бюджет по их погашению».

Все активы российских банков, переданные государству Украина, будут направлены на возмещение ущерба в результате российской агрессии. Таким образом государство-агрессор заплатит за ущерб, который оно наносит украинской экономике.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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