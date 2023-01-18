Сбербанк рф заработал в аннексированном Крыму — Finance.ua

Сбербанк рф заработал в аннексированном Крыму Сегодня 16:48 — Фондовый рынок

Сбербанк рф заработал в аннексированном Крыму

Крупнейший российский банк Сбербанк начинает работу в оккупированном Крыму. На полуострове уже появились его банкоматы, первые офисы банка откроют в крупных городах полгода.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения, передает Интерфакс.

«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть самообслуживающих устройств начнет работать на всем полуострове. В течение 2023 будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут разворачиваться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка», — отметили в банке.

До аннексии Крыма в 2014 году Сбербанк работал на полуострове через свою дочернюю структуру, но впоследствии был вынужден свернуть свою деятельность во избежание санкций.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году против Сбербанка и его дочерних структур были введены международные санкции. В июне финучреждение отключили от международной системы платежей SWIFT.

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Фінансовий клуб По материалам:

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