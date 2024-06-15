Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер — Fin Blogger Award — Finance.ua
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Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер — Fin Blogger Award

Личные финансы
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Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер — Fin Blogger Award
Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер — Fin Blogger Award
12 июня в Киеве прошла вторая церемония вручения премии Fin Blogger Award 2024, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua, «Минфин» и «Биржевой университет».
Престижную награду Fin Blogger Award уже второй год подряд присуждают лучшим украинским блогерам, которые создают контент в своих соцсетях, развивают финансовую грамотность украинцев и учат инвестировать.
Блогеры, инвесторы и гости праздника собрались в столичном Unit. City, чтобы узнать, кто получил звание лучших среди лидеров мнений в своей нише.
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У финансовых блогеров есть своя аудитория, которая доверяет их экспертным мнениям и рекомендациям. Инфлюэнсеры в инвестиционной тематике часто делятся своим собственным опытом и советами, в частности, конкретными рекомендациями по покупке или продаже активов. Поэтому во время события был назван и победитель в номинации «Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер». В номинации были представлены 14 блогеров.
Однако пальму первенства получила Юлия Баткалова — основательница школы финансов «BY finance» и эксперт программы «Утро дома». Инвестор ведет свой блог о финансах, в котором делится практическими советами по инвестированию и финансовой грамотности. В блоге эксперт обучает управлению семейным бюджетом, созданию финансовых планов и осуществлению первых инвестиций.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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