Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер — Fin Blogger Award Сегодня 12:20 — Личные финансы

Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер — Fin Blogger Award

12 июня в Киеве прошла вторая церемония вручения премии Fin Blogger Award 2024 , организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua, «Минфин» и «Биржевой университет».

Престижную награду Fin Blogger Award уже второй год подряд присуждают лучшим украинским блогерам, которые создают контент в своих соцсетях, развивают финансовую грамотность украинцев и учат инвестировать.

Блогеры, инвесторы и гости праздника собрались в столичном Unit. City, чтобы узнать, кто получил звание лучших среди лидеров мнений в своей нише.

У финансовых блогеров есть своя аудитория, которая доверяет их экспертным мнениям и рекомендациям. Инфлюэнсеры в инвестиционной тематике часто делятся своим собственным опытом и советами, в частности, конкретными рекомендациями по покупке или продаже активов. Поэтому во время события был назван и победитель в номинации «Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер». В номинации были представлены 14 блогеров.

Юлия Баткалова — основательница школы финансов «BY finance» и эксперт программы «Утро дома». Инвестор ведет свой блог о финансах, в котором делится практическими советами по инвестированию и финансовой грамотности. В блоге эксперт обучает управлению семейным бюджетом, созданию финансовых планов и осуществлению первых инвестиций. Однако пальму первенства получила— основательница школы финансов «BY finance» и эксперт программы «Утро дома». Инвестор ведет свой блог о финансах, в котором делится практическими советами по инвестированию и финансовой грамотности. В блоге эксперт обучает управлению семейным бюджетом, созданию финансовых планов и осуществлению первых инвестиций.

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