Самый популярный цвет новых авто в Украине: что выбирают водители — Finance.ua

Самый популярный цвет новых авто в Украине: что выбирают водители Сегодня 21:14 — Технологии&Авто

Самый популярный цвет новых авто в Украине: что выбирают водители

Автомобили серого цвета имеют наибольший спрос у украинских автомобилистов в этом году. В первом квартале 2025 года треть всех новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине, были именно этого цвета.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

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Отмечается, что лидерство в команде серых завоевал кроссовер Toyota RAV4.

Какие цвета в тренде

Белый оказался вторым по популярности — 29% из зарегистрированных новых автомобилей.

Наиболее многочисленным из них стал Renault Duster.

Автомобили классического черного цвета выбрали 17% покупателей, и это третий результат.

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В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Land Cruiser Prado.

На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили 7% автомобилистов. Первенство среди синих у Skoda Octavia.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковушек — зеленый (6%). Лидером зеленых стал Renault Duster.

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