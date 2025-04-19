Самый популярный цвет новых авто в Украине: что выбирают водители — Finance.ua
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Самый популярный цвет новых авто в Украине: что выбирают водители

Технологии&Авто
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Самый популярный цвет новых авто в Украине: что выбирают водители
Самый популярный цвет новых авто в Украине: что выбирают водители
Автомобили серого цвета имеют наибольший спрос у украинских автомобилистов в этом году. В первом квартале 2025 года треть всех новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине, были именно этого цвета.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
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Отмечается, что лидерство в команде серых завоевал кроссовер Toyota RAV4.

Какие цвета в тренде

Белый оказался вторым по популярности — 29% из зарегистрированных новых автомобилей.
Наиболее многочисленным из них стал Renault Duster.
Автомобили классического черного цвета выбрали 17% покупателей, и это третий результат.
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В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Land Cruiser Prado.
На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили 7% автомобилистов. Первенство среди синих у Skoda Octavia.
Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковушек — зеленый (6%). Лидером зеленых стал Renault Duster.
По материалам:
Finance.ua
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