Как проверить штрафы на украинских номерах авто в Польше — Finance.ua

Как проверить штрафы на украинских номерах авто в Польше
В Польше можно проверить штрафы в режиме онлайн. В общем, для этого существует два сервиса.
При этом не имеет значения, на каких номерах автомобиль. Ведь если было нарушение, то будет и наказание.
Где проверить наличие штрафов в Польше
- Чтобы проверить штрафы, наложенные через Główny Inspektorat Transportu, необходимо посетить сайт ebok.canard.gitd.gov.pl. Там будет вся информация о штрафах за нарушения на дорогах.
- О наличии и количестве штрафных баллов (Punkty Karnе) можно узнать на сайте: www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-punkty-karne.
Однако если по каким-то причинам вы не можете проверить свои штрафы онлайн, то это можно сделать в местном комиссариате.
Сколько времени дается на погашение штрафа
В Польше есть три вида штрафов, которые зависят от типа правонарушения. Максимальный срок погашения в них может отличаться.
Часто иностранцам выписывают штраф наличными (mandat gotówkowy), и оплачивать такой нужно на месте.
Однако могут также выписать заочный штраф или кредитованный штраф. Обычно срок уплаты таких штрафов составляет 7 дней. Оплатить их можно через Интернет-банкинг или в почтовом отделении.
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