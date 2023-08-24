Самый доступный кроссовер Opel показали за год до премьеры (фото) — Finance.ua
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Самый доступный кроссовер Opel показали за год до премьеры (фото)

Технологии&Авто
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Самый доступный кроссовер Opel показали за год до премьеры (фото)
Самый доступный кроссовер Opel показали за год до премьеры (фото)
Опубликован рендер Opel Crossland второго поколения. Компактный кроссовер презентуют через год. Об этом сообщает сайт Motor.es.
В настоящее время новый Opel Crossland 2024 в камуфляже проходит тесты в Германии. Шпионские его фото стали основой для создания рендера.
Компактный кроссовер Opel будет выше и более выразительным внешне. У него высокий капот и мускулистые расширенные крылья. Передняя часть выполнена в фирменной стилистике Opel Vizor.
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Новый Opel Crossland напоминает Citroen C3 Aircross, ведь обе модели построены на платформе СМР концерна Stellantis. Также его родственниками будут кроссоверы Jeep Avenger и Fiat 600.
Самый доступный кроссовер Opel показали за год до премьеры (фото)
Opel Crossland 2024 подрастет примерно до 4,3 м в длину. Кроссовер станет просторнее внутри, а его багажник увеличится.
Ожидается, что первым дебютирует электромобиль Opel Crossland. Его силовая установка знакома по собратьям — 156-сильный мотор и батарея емкостью 54 кВт∙ч. Запас хода должен превысить 400 км.
Позже появятся бензиновые 1,2-литровые турбомоторы мощностью 100 и 136 л. с., причем дополнят их 48-вольтной гибридной установкой.
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По материалам:
Фокус
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