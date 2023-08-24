Самый доступный кроссовер Opel показали за год до премьеры (фото) — Finance.ua

Самый доступный кроссовер Opel показали за год до премьеры (фото)
Опубликован рендер Opel Crossland второго поколения. Компактный кроссовер презентуют через год. Об этом сообщает сайт Motor.es.
В настоящее время новый Opel Crossland 2024 в камуфляже проходит тесты в Германии. Шпионские его фото стали основой для создания рендера.
Компактный кроссовер Opel будет выше и более выразительным внешне. У него высокий капот и мускулистые расширенные крылья. Передняя часть выполнена в фирменной стилистике Opel Vizor.
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Новый Opel Crossland напоминает Citroen C3 Aircross, ведь обе модели построены на платформе СМР концерна Stellantis. Также его родственниками будут кроссоверы Jeep Avenger и Fiat 600.
Opel Crossland 2024 подрастет примерно до 4,3 м в длину. Кроссовер станет просторнее внутри, а его багажник увеличится.
Ожидается, что первым дебютирует электромобиль Opel Crossland. Его силовая установка знакома по собратьям — 156-сильный мотор и батарея емкостью 54 кВт∙ч. Запас хода должен превысить 400 км.
Позже появятся бензиновые 1,2-литровые турбомоторы мощностью 100 и 136 л. с., причем дополнят их 48-вольтной гибридной установкой.
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