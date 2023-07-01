Opel показал новый логотип марки (фото) — Finance.ua

Opel показал новый логотип марки (фото) 01.07.2023, 00:28 — Фондовый рынок

Фанатам Opel не стоит опасаться, что привычная молния утратит свою уникальность. Изображения продемонстрировали логотип Opel, который нам очень знаком.

Однако логотип все же претерпел некоторые изменения. Например, теперь внутри молнии будет разделение. Кроме того, название бренда теперь находится под эмблемой.

Напомним, что автопроизводитель начнет наносить новый логотип на свои авто со следующего года. К примеру, недавно оптимизированный Opel Corsa со старым логотипом становится большой редкостью.

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