Самый доступный электрокроссовер Citroen раскупили всего за 10 часов (фото) — Finance.ua

Самый доступный электрокроссовер Citroen раскупили всего за 10 часов (фото) 27.06.2023, 01:33 — Технологии&Авто

Самый доступный электрокроссовер Citroen раскупили всего за 10 часов (фото)

Спрос на новый Citroen My Ami Buggy превзошел все ожидания. Весь тираж миниатюрного электрокроссовера раскупили всего за 10 часов. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Электромобиль Citroen Ami Buggy выпустили лимитированной серией из 800 авто. Их распродали в 8 странах Европы. Больше всего покупателей оказалось на родине электрокара — во Франции приобрели 430 My Ami Buggy.

Напомним, это уже вторая серия Citroen My Ami Buggy — в 2022 году собрали 50 машин дебютной партии. Поначалу этим планировали и ограничиться, но по просьбе клиентов выпуск модели возобновили.

Также ожидается третья серия из 200 автомобилей, которые будут продавать за пределами ЕС — в Турции, Марокко и заморских территориях Франции.

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Новый Citroen My Ami Buggy — внедорожная версия миниатюрного электромобиля. Автомобиль длиной 2,41 м и весом 485 кг стоит от 7790 евро. Это самый компактный и доступный кроссовер французской марки. От стандартной модели он отличается пластиковым обвесом и дугами вместо дверей.

Электромобиль Citroen Ami оснащен скромным 8-сильным мотором и батареей емкостью 5,5 кВт∙ч. Он развивает 45 км/ч и имеет запас хода в 70 км. В ряде европейских стран для вождения настолько маломощным авто не нужны водительские права.

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Фокус По материалам:

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