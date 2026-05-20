Самый дешевый седан Mercedes дебютировал на новых фото 20.05.2026, 01:52 — Технологии&Авто

Mercedes CLA 2026

Долгожданная модель Mercedes CLA 3 поколения дебютировала как самый дешевый седан немецкой компании. Теперь у этой машины очень широкая линейка модификаций. Автомобиль показали вживую.

Характеристики новинки

Новый Mercedes CLA 2026 года постепенно осваивает разные рынки. После премьеры седан показал на канале Autogefühl. Модель Mercedes-Benz CLA со сменой поколения выросла до 4,7 м в длину.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения получил 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе «мягкой» гибридной системы. Есть три уровня форсирования на 156, 184 и 211 сил.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), новый CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Предложили два варианта — мощностью 268 и 349 л.с. С батарейным блоком емкостью 85 кВт*ч запас хода заявлен на уровне 792 км.

Цена Mercedes CLA 2026 года — чуть меньше 44 000 евро. Автомобиль стартует с 55 000 евро в электрической модификации.

Ранее мы рассказывали , что седан Mercedes-Benz C-Class нового поколения выходит на европейский рынок. Теперь это электрокар с запасом хода до 800 км. Новый Mercedes C-Class уже доступен для заказа, а первые авто будут переданы покупателям в сентябре. Бензиновая модель предыдущего поколения пока будет выпускаться параллельно.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.