Самый дешевый седан Mercedes дебютировал на новых фото

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения получил 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе «мягкой» гибридной системы. Есть три уровня форсирования на 156, 184 и 211 сил.
Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), новый CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Предложили два варианта — мощностью 268 и 349 л.с. С батарейным блоком емкостью 85 кВт*ч запас хода заявлен на уровне 792 км.
Цена Mercedes CLA 2026 года — чуть меньше 44 000 евро. Автомобиль стартует с 55 000 евро в электрической модификации.
