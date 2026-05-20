0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самый дешевый седан Mercedes дебютировал на новых фото

Технологии&Авто
28
Mercedes CLA 2026
Mercedes CLA 2026
Долгожданная модель Mercedes CLA 3 поколения дебютировала как самый дешевый седан немецкой компании. Теперь у этой машины очень широкая линейка модификаций. Автомобиль показали вживую.

Характеристики новинки

Новый Mercedes CLA 2026 года постепенно осваивает разные рынки. После премьеры седан показал на канале Autogefühl. Модель Mercedes-Benz CLA со сменой поколения выросла до 4,7 м в длину.
Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения получил 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе «мягкой» гибридной системы. Есть три уровня форсирования на 156, 184 и 211 сил.
Самый дешевый седан Mercedes дебютировал на новых фото
Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), новый CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Предложили два варианта — мощностью 268 и 349 л.с. С батарейным блоком емкостью 85 кВт*ч запас хода заявлен на уровне 792 км.
Место для вашей рекламы
Цена Mercedes CLA 2026 года — чуть меньше 44 000 евро. Автомобиль стартует с 55 000 евро в электрической модификации.
Самый дешевый седан Mercedes дебютировал на новых фото
Ранее мы рассказывали, что седан Mercedes-Benz C-Class нового поколения выходит на европейский рынок. Теперь это электрокар с запасом хода до 800 км. Новый Mercedes C-Class уже доступен для заказа, а первые авто будут переданы покупателям в сентябре. Бензиновая модель предыдущего поколения пока будет выпускаться параллельно.
По материалам:
Обозреватель
АвтоЛегковые автомобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems