Самый дешевый Land Rover вернется на рынок в 2026 году: первые подробности (фото) — Finance.ua
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Самый дешевый Land Rover вернется на рынок в 2026 году: первые подробности (фото)

Технологии&Авто
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Самый дешевый Land Rover вернется на рынок в 2026 году: первые подробности (фото)
Самый дешевый Land Rover вернется на рынок в 2026 году: первые подробности (фото)
Land Rover разрабатывает новое поколение недорогого кроссовера Freelander. Возрожденную модель предложат в мощных электрифицированных версиях. Информация о новом Land Rover Freelander появилась у британского издания Autocar.
Возрожденный кроссовер Land Rover Freelander дебютирует в конце 2026 года. Примечательно, что Freelander станет отдельным брендом Jaguar Land Rover — так же, как раньше это было сделано с Range Rover, Defender и Discovery.
Новый Freelander будет похож на предшественника
Новый Freelander будет похож на предшественника
Будут производить новую модель в Китае на совместном предприятии с Chery, где уже собирают для местного рынка Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque.
Новый Land Rover Freelander будет доступнее этих моделей. Для снижения себестоимости его разрабатывают совместно с Chery. В основе авто будет лежать платформа T1X, которую используют Chery Tiggo 9, Jaecoo 7, Omoda 5 и 7.
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Новый Freelander создают под руководством дизайнера Джерри Макговерна, разработавшего облик первых двух поколений модели. Кроссовер будет отличаться от других моделей Land Rover более грубым угловатым дизайном в духе предшественников.
Все версии Freelander 2026 будут электрифицированными. Ожидается, что сначала кроссовер получит 443-сильную плагин-гибридную установку от Chery Tiggo 9 с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов. Он сможет проехать примерно 150 км на электротяге. Позже появятся электрические модификации.
По материалам:
Фокус
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