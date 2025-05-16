Самый дешевый Land Rover вернется на рынок в 2026 году: первые подробности (фото) — Finance.ua

Самый дешевый Land Rover вернется на рынок в 2026 году: первые подробности (фото) 16.05.2025, 02:04 — Технологии&Авто

Самый дешевый Land Rover вернется на рынок в 2026 году: первые подробности (фото)

Land Rover разрабатывает новое поколение недорогого кроссовера Freelander. Возрожденную модель предложат в мощных электрифицированных версиях. Информация о новом Land Rover Freelander появилась у британского издания Autocar.

Возрожденный кроссовер Land Rover Freelander дебютирует в конце 2026 года. Примечательно, что Freelander станет отдельным брендом Jaguar Land Rover — так же, как раньше это было сделано с Range Rover, Defender и Discovery.

Новый Freelander будет похож на предшественника

Будут производить новую модель в Китае на совместном предприятии с Chery, где уже собирают для местного рынка Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque.

Новый Land Rover Freelander будет доступнее этих моделей. Для снижения себестоимости его разрабатывают совместно с Chery. В основе авто будет лежать платформа T1X, которую используют Chery Tiggo 9, Jaecoo 7, Omoda 5 и 7.

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Новый Freelander создают под руководством дизайнера Джерри Макговерна, разработавшего облик первых двух поколений модели. Кроссовер будет отличаться от других моделей Land Rover более грубым угловатым дизайном в духе предшественников.

Все версии Freelander 2026 будут электрифицированными. Ожидается, что сначала кроссовер получит 443-сильную плагин-гибридную установку от Chery Tiggo 9 с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов. Он сможет проехать примерно 150 км на электротяге. Позже появятся электрические модификации.

Фокус По материалам:

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