Самые прибыльные и самые убыточные отрасли первого полугодия — Finance.ua

Самые прибыльные и самые убыточные отрасли первого полугодия Сегодня 10:01 — Фондовый рынок

Самые прибыльные и самые убыточные отрасли первого полугодия

В первом полугодии 2024 года среди крупных и средних предприятий наибольший рост доходов зафиксирован в сельском хозяйстве, образовании и научной деятельности. Больше всего убытка зафиксировано в сфере развлечений, временного размещения и телекоммуникаций.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Финансовый результат для налогообложения крупных и средних предприятий в первом полугодии 2024 года составил 491,2 миллиарда гривен, что на 193,2 миллиарда гривен больше по сравнению с 298,0 миллиарда гривен в январе-июне 2023 года.

Прибыль крупных и средних украинских предприятий выросла на 49,7% в первой половине 2024 года, достигнув 619,6 миллиарда гривен по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время убытки предприятий выросли на 10,6% за год, до 128,4 миллиарда гривен.

Доля убыточных предприятий в первой половине 2024 года составила 25,7%, оставшись почти неизменной по сравнению с 25,5% за тот же период 2023 года.

График: Госстат

Наибольший рост прибыли

Наибольший рост прибыли наблюдался в сельском, рыбном и лесном хозяйстве (502%), образовании (498%), профессиональной, научной и технической деятельности (369%), а также в строительстве (103%).

Самые большие убытки

Наибольшее количество убытков зафиксировано в сферах искусства, спорта, развлечений и отдыха (951%), временного размещения и организации питания (179%), а также в информационных и телекоммуникационных услугах (89%).

Напомним, по данным YouControl, тысяча крупнейших украинских предприятий получили чистый доход в сумме почти 7,2 триллиона гривен по итогам 2023 года, что на 19,4% больше, чем в предыдущем периоде. Большинство из этих компаний традиционно входят в отрасли топливно-энергетического и аграрно-промышленного комплекса и сосредоточены в столичном регионе.

Региональная структура общей выручки 1000 крупнейших предприятий Украины в 2023 году претерпела менее существенные изменения , чем в прошлые периоды. Киев сумел показать максимальный прирост абсолютных доходов крупного бизнеса на 627 млрд грн (+20% или рост доли в топ-1000 на +0,4 п.п.). Значительно выросли объемы чистых доходов топ-компаний, зарегистрированных в Киевской (+104 млрд грн, +29%) и Львовской (+92 млрд грн, +34%) областях, в результате чего доля доходов предприятий с первой тысячи за 2023 год выросла на 0,5 процентных пункта по каждому региону.

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