Самые популярные в Украине подержанные автомобили из США (инфографика) — Finance.ua

Самые популярные в Украине подержанные автомобили из США (инфографика)
В Украине за 6 месяцев зарегистрировали 21,2 тысячи подержанных легковых автомобилей из США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно вдвое больше.
Об этом сообщает УкрАвтопром.
Наибольшую долю в этом сегменте автомобильного рынка (47%) занимают автомобили с бензиновыми двигателями.
На втором месте по популярности находятся электромобили (34%), гибриды и автомобили с ГБО занимают по 7%.
Остальное в этом сегменте охватывают дизельные автомобили.
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших автопарк Украины в 2024 году, составляет 6 лет.
Справка Finance.ua:
- Портал Consumer Reports опубликовал список наиболее надежных подержанных легковых автомобилей на 2024 год, в котором преобладают японские бренды. Toyota, Lexus, Honda и Acura продемонстрировали лучшие результаты, а также в списке представители из Германии и США.
- Оценка надежности основана на ежегодных опросах владельцев автомобилей и результатах дорожных испытаний. Об этом пишет mauto. Автомобили японского бренда Toyota были признаны лидерами. Эксперты особенно высоко оценили такие модели: Prius, Corolla, Sienna, предыдущее поколение Tundra, 4Runner, Highlander и RAV4. Самый лучший результат показала модель Prius.
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