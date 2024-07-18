Самые популярные в Украине подержанные автомобили из США (инфографика) — Finance.ua
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Самые популярные в Украине подержанные автомобили из США (инфографика)

Технологии&Авто
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Самые популярные в Украине подержанные автомобили из США (инфографика)
Самые популярные в Украине подержанные автомобили из США (инфографика)
В Украине за 6 месяцев зарегистрировали 21,2 тысячи подержанных легковых автомобилей из США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно вдвое больше.
Об этом сообщает УкрАвтопром.
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Наибольшую долю в этом сегменте автомобильного рынка (47%) занимают автомобили с бензиновыми двигателями.
На втором месте по популярности находятся электромобили (34%), гибриды и автомобили с ГБО занимают по 7%.
Остальное в этом сегменте охватывают дизельные автомобили.
Самые популярные в Украине подержанные автомобили из США (инфографика)
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших автопарк Украины в 2024 году, составляет 6 лет.
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Справка Finance.ua:

  • Портал Consumer Reports опубликовал список наиболее надежных подержанных легковых автомобилей на 2024 год, в котором преобладают японские бренды. Toyota, Lexus, Honda и Acura продемонстрировали лучшие результаты, а также в списке представители из Германии и США.
  • Оценка надежности основана на ежегодных опросах владельцев автомобилей и результатах дорожных испытаний. Об этом пишет mauto. Автомобили японского бренда Toyota были признаны лидерами. Эксперты особенно высоко оценили такие модели: Prius, Corolla, Sienna, предыдущее поколение Tundra, 4Runner, Highlander и RAV4. Самый лучший результат показала модель Prius.

КАСКО: страховка вашего автомобиля в Украине

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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