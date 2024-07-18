Самые популярные в Украине подержанные автомобили из США (инфографика) — Finance.ua

Самые популярные в Украине подержанные автомобили из США (инфографика) Сегодня 14:00 — Технологии&Авто

Самые популярные в Украине подержанные автомобили из США (инфографика)

В Украине за 6 месяцев зарегистрировали 21,2 тысячи подержанных легковых автомобилей из США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно вдвое больше.

Об этом сообщает УкрАвтопром

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Наибольшую долю в этом сегменте автомобильного рынка (47%) занимают автомобили с бензиновыми двигателями.

На втором месте по популярности находятся электромобили (34%), гибриды и автомобили с ГБО занимают по 7%.

Остальное в этом сегменте охватывают дизельные автомобили.

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших автопарк Украины в 2024 году, составляет 6 лет.

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Справка Finance.ua:

Портал Consumer Reports опубликовал список наиболее надежных подержанных легковых автомобилей на 2024 год, в котором преобладают японские бренды. Toyota, Lexus, Honda и Acura продемонстрировали лучшие результаты, а также в списке представители из Германии и США.

Оценка надежности основана на ежегодных опросах владельцев автомобилей и результатах дорожных испытаний. Об этом пишет mauto. Автомобили японского бренда Toyota были признаны лидерами. Эксперты особенно высоко оценили такие модели: Prius, Corolla, Sienna, предыдущее поколение Tundra, 4Runner, Highlander и RAV4. Самый лучший результат показала модель Prius.

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