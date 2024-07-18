Названы самые надежные автомобили с пробегом в 2024 году — Finance.ua

Названы самые надежные автомобили с пробегом в 2024 году 18.07.2024, 00:20 — Технологии&Авто

Названы самые надежные автомобили с пробегом в 2024 году

Портал Consumer Reports опубликовал список наиболее надежных подержанных легковых автомобилей на 2024 год, в котором преобладают японские бренды. Toyota, Lexus, Honda и Acura продемонстрировали лучшие результаты, а также в списке представители из Германии и США.

Оценка надежности основана на ежегодных опросах владельцев автомобилей и результатах дорожных испытаний. Об этом пишет mauto.

Автомобили японского бренда Toyota были признаны лидерами. Эксперты особенно высоко оценили модели, такие как Prius, Corolla, Sienna, предыдущее поколение Tundra, 4Runner, Highlander и RAV4. Однако лучший результат показала модель Prius.

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Также успешно проявила себя компания Honda, которая предлагает хорошие варианты подержанных автомобилей, такие как Civic, CR-V, HR-V, Accord и Fit. Как лучший вариант для ищущих авто до 10 000 долларов эксперты рекомендуют рассмотреть Mazda 3 2014 года выпуска.

Лучшим спорткаром назван Audi A5 2022 — 2023 годов, а среди пикапов лидером признан Toyota Tundra 2020−2021 годов выпуска. У компании Ford самую высокую оценку получил только C-Max 2015−2016 года. А вот концерн General Motors показал наилучшие результаты. Среди вышедших под его брендами моделей отметили Cadillac XT5 2019 и 2023 годов, а также Buick Envision 2017, 2019−2020 и 2022 годов.

Немецкие производители показали не слишком лучшие результаты. Интересно, что продукции Volkswagen в списке вообще не оказалось. Зато есть представители Mercedes-Benz E-Class 2017 и 2019 годов, Audi A5 2019 и 2022−23 годов, а также BMW X3 2018 и 2021−22 годов. Из подержанных автомобилей класса люкс эксперты советуют лучше остановить свой выбор на моделях Lexus и Acura.

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Автотема По материалам:

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