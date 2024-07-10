ТОП-20 новых авто, которые больше всего покупали в июне — Finance.ua

ТОП-20 новых авто, которые больше всего покупали в июне
Продажи новых легковушек в июне «притормозили» так мощно, что первый месяц лета едва не стал худшим с начала года: меньше нынешних 5084 новых авто продали разве что в январе (4,5 тысячи), и даже год назад итог июня 2023-го был лучше (5327 сделок купли-продажи).
Об этом говорится в аналитике рынка от Auto.Ria.
«Впрочем, для народа страны, которая находится в состоянии войны и ежедневно несет потери из-за вражеских бомбардировок и обстрелов, наличие даже такого спроса на новые транспортные средства является признаком незаурядного оптимизма», — говорят аналитики.
Читайте также: Как получить водительское удостоверение: новый алгоритм
Как говорят специалисты, пока одни модели страдали от нехватки интереса со стороны покупателей или недостатка «живых» автомобилей в салонах дилеров и на площадках импортеров, другие существенно улучшали привычные результаты. Примером наибольшей динамики продаж в июне стали Citroen Berlingo (дилеры продали на 137 новых минивэнов больше, чем в предыдущий месяц), Honda MN-V (+59), MG 4 (+37) и BMW 3 серии (+35 новых седанов к итогу мая).
20 самых популярных моделей в Украине
по итогам продажи новых авто в июне (против мая)
- Toyota RAV4: 385 новых авто (-114);
- Renault Duster: 344 новых авто (+25);
- Citroen Berlingo: 198 новых авто (+137);
- Honda M-NV: 140 новых авто (+59);
- Toyota Camry: 125 новых авто (+10);
- Mazda CX-5: 113 новых авто (-15);
Suzuki S-Cross: 113 новых авто (-3);
- BMW X5: 108 новых авто (+2);
- Kia Sportage: 107 новых авто (-53);
- BMW 3 Серии: 104 новых авто (+35);
- Volkswagen Touareg: 90 новых авто (-16);
- Nissan Ariya: 89 новых авто (+26);
- Nissan X-Trail: 83 новых авто (-3);
- Toyota Yaris Cross: 81 новых авто (-5);
- BMW X3: 71 новых авто (+1);
- MG 4: 70 новых авто (+37);
- Skoda Octavia: 69 новых авто (-4);
Volkswagen ID.4 Crozz: 69 новых авто (-45);
- Hyundai Tucson: 67 новых авто (-27);
- BMW X6: 66 новых авто (+24);
- BYD Song Plus: 62 новых авто (+10);
- Skoda Kodiaq: 60 новых автомобилей (-60).
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.
Хочу выгодно приобрести автогражданку
Поделиться новостью