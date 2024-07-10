ТОП-20 новых авто, которые больше всего покупали в июне — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-20 новых авто, которые больше всего покупали в июне

Технологии&Авто
35
ТОП-20 новых авто, которые больше всего покупали в июне
ТОП-20 новых авто, которые больше всего покупали в июне
Продажи новых легковушек в июне «притормозили» так мощно, что первый месяц лета едва не стал худшим с начала года: меньше нынешних 5084 новых авто продали разве что в январе (4,5 тысячи), и даже год назад итог июня 2023-го был лучше (5327 сделок купли-продажи).
Об этом говорится в аналитике рынка от Auto.Ria.
«Впрочем, для народа страны, которая находится в состоянии войны и ежедневно несет потери из-за вражеских бомбардировок и обстрелов, наличие даже такого спроса на новые транспортные средства является признаком незаурядного оптимизма», — говорят аналитики.

Читайте также: Как получить водительское удостоверение: новый алгоритм

Как говорят специалисты, пока одни модели страдали от нехватки интереса со стороны покупателей или недостатка «живых» автомобилей в салонах дилеров и на площадках импортеров, другие существенно улучшали привычные результаты. Примером наибольшей динамики продаж в июне стали Citroen Berlingo (дилеры продали на 137 новых минивэнов больше, чем в предыдущий месяц), Honda MN-V (+59), MG 4 (+37) и BMW 3 серии (+35 новых седанов к итогу мая).

20 самых популярных моделей в Украине

по итогам продажи новых авто в июне (против мая)
  1. Toyota RAV4: 385 новых авто (-114);
  2. Renault Duster: 344 новых авто (+25);
  3. Citroen Berlingo: 198 новых авто (+137);
  4. Honda M-NV: 140 новых авто (+59);
  5. Toyota Camry: 125 новых авто (+10);
  6. Mazda CX-5: 113 новых авто (-15);
    Suzuki S-Cross: 113 новых авто (-3);
  7. BMW X5: 108 новых авто (+2);
  8. Kia Sportage: 107 новых авто (-53);
  9. BMW 3 Серии: 104 новых авто (+35);
  10. Volkswagen Touareg: 90 новых авто (-16);
  11. Nissan Ariya: 89 новых авто (+26);
  12. Nissan X-Trail: 83 новых авто (-3);
  13. Toyota Yaris Cross: 81 новых авто (-5);
  14. BMW X3: 71 новых авто (+1);
  15. MG 4: 70 новых авто (+37);
  16. Skoda Octavia: 69 новых авто (-4);
    Volkswagen ID.4 Crozz: 69 новых авто (-45);
  17. Hyundai Tucson: 67 новых авто (-27);
  18. BMW X6: 66 новых авто (+24);
  19. BYD Song Plus: 62 новых авто (+10);
  20. Skoda Kodiaq: 60 новых автомобилей (-60).
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.