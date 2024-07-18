Автомобили каких цветов чаще всего покупают украинцы: самые популярные модели — Finance.ua

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Автомобили каких цветов чаще всего покупают украинцы: самые популярные модели

Технологии&Авто
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Автомобили каких цветов чаще всего покупают украинцы: самые популярные модели
Автомобили каких цветов чаще всего покупают украинцы: самые популярные модели
Украинцы покупают автомобили с разными цветами кузова, а их предпочтения в сегменте новых и подержанных моделей отличаются.
Продажа новых и б/у автомобилей в Украине продолжает обновляться до довоенных показателей. Эксперты назвали самые популярные цвета кузова сразу в нескольких сегментах.
Об этом рассказали в ассоциации «Укравтопром».

Самые популярные цвета кузова среди новых авто

Эксперты заявили, что около 36% новых легковых автомобилей, проданных в первой половине 2024 года, имели белый цвет кузова. Среди них лидером стал кроссовер Renault Duster.
Почти 33% новых автомобилей были выкрашены в серый цвет. Чаще всего с этим цветом кузова покупали кроссовер Toyota RAV4.
Тройку лидеров замыкают автомобили с черным цветом кузова. В этот оттенок было выкрашено 15% авто, а самой популярной моделью оказался седан Toyota Camry.

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Четвертое место досталось новым автомобилям синего цвета, занявшим 8% рынка. Среди них лидером стал электрокроссовер Volkswagen ID.4.
Пятое место по популярности удерживают новые автомобили красного цвета с долей 3%. Чаще всего с этим цветом кузова покупали кроссовер Mazda CX-5.

Самые популярные цвета кузова среди импортируемых автомобилей с пробегом

В первой половине 2024 года 35% импортированных легковых автомобилей с пробегом имели серый цвет кузова. Среди них лидером стала модель Volkswagen Golf.
Еще 25% подержанных авто было выкрашено в черный цвет. С этим цветом кузова также чаще всего регистрировали Volkswagen Golf.

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На третьем месте расположились автомобили с белым цветом кузова. В этот оттенок было выкрашено 20% авто, а самой популярной моделью оказался кроссовер Volkswagen Tiguan.
Четвертое место досталось автомобилям с пробегом синего цвета, занявшим 11% вторичного рынка. Среди них лидером стал Volkswagen Golf.
Пятое место по популярности удерживают автомобили красного цвета с долей 5%. Чаще всего с этим цветом кузова импортировали электромобиль Nissan Leaf.
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По материалам:
Finance.ua
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