Самые популярные свежепригнанные легковушки в Украине (инфографика) — Finance.ua

Самые популярные свежепригнанные легковушки в Украине (инфографика) Сегодня 21:03 — Личные финансы

Самые популярные свежепригнанные легковушки в Украине (инфографика)

Привезенных из-за границы б/у легковых машин в мае 2025 года на первую регистрацию было подано 22,5 тысячи. Этот показатель на 6% больше по отношению к результатам апреля текущего года, и на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

С начала года объемы импорта постепенно росли: за январь прибыло 14,5 тыс. легковушек, в феврале — 17,7 тыс., в марте — 20 тысяч, в апреле — 21,2 тыс., в мае 22,5 тыс.

Объемы импорта отмечены оранжевыми участками столбцов.

Что подавали на первую регистрацию чаще

Жесткую победу в этом зачете одерживает Volkswagen, с заметным отрывом от Audi. Nissan продолжает занимать третью позицию.

Топ-10 производителей, спрос на чьи «свежепригнанные» авто был самым большим

Среди отдельных моделей первенство у Volkswagen Golf, которому помогает электрическая версия e-Golf. Второе место у Skoda Octavia, третье — у Volkswagen Tiguan, которому до недавнего времени серьезную конкуренцию составляла Audi Q5, однако теперь этот кроссовер скорее конкурирует с электрическим Tesla Model Y.

Топ-10 моделей подержанных легковых автомобилей

Средний возраст легковушек, влившихся в украинский парк в течение мая 2025 года, составил 9,6 года, подобно тому как месяцем ранее.

Что касается премиальных моделей, то в мае украинский автопарк пополнился следующими легковушками этой категории: 1 Ferrari, 4 Bentley, 5 Lamborghini и 12 Maserati.

Напомним, продажи внедорожников и гибридов стремительно растут , что делает гибридные внедорожники одними из самых желанных автомобилей.

На что стоит обратить внимание при выборе автомобиля для семьи, почему в целом такой тип транспортного средства важен и что может предложить рынок Украины, Finance.ua рассказывал здесь

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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