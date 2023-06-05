Самые популярные новые импортные легковушки — Finance.ua

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Самые популярные новые импортные легковушки

Личные финансы
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Самые популярные новые импортные легковушки
Самые популярные новые импортные легковушки
В мае украинцы приобрели 5,8 тысячи новых легковых автомобилей. Чаще всего покупали Toyota.
Об этом свидетельствуют данные экспертов Института исследований авторынка.
Чаще всего в мае, как и в прошлом месяце, при покупке новой легковушки украинцы выбирали Toyota (759 шт., 13%). Второе место занял бренд Renault (526 шт., 9%).
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На третье место поднялся бренд Volkswagen (526 шт., 9%), а на четвертом расположился Hyundai (388 шт., 6,7%). Замыкает первую пятерку украинский бренд СКС (380 шт., 6,5%). Под этой маркой украинское предприятие «Спец-Ком-Сервис» выпускает специальные и специализированные автомобили на импортных шасси.

Топ-15 самых популярных брендов новых легковушек в мае 2023 года

Среди моделей в пятом месяце 2023 года лидером продаж с большим отрывом от ближайших конкурентов остается Renault Duster (415 шт.). На втором месте, как и в апреле, разместилась Toyota RAV-4 (269 штук). Третью строчку заняла полицейская Toyota Corolla (206 шт.). Большинство из них (180 шт.) — это модель СКС TAC-26ТП, переоборудованная ранее упомянутым ООО «Спец-Ком-Сервис».
Четвертое место по итогам мая досталось электрическому Volkswagen ID.4 (176 шт.). Замыкает первую пятерку Hyundai Tucson (162 шт.).
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При этом на рынке сохраняется тенденция кроссоверов: их в топ-15 и дальше большинство — 10 гражданских и один полицейский Renault Duster:
  1. Renault Duster — 415 шт.
  2. Toyota RAV-4 — 269 шт.
  3. Toyota Corolla (полицейская) — 206 шт.
  4. Volkswagen ID.4 — 176 шт.
  5. Hyundai Tucson — 162 шт.
  6. Renault Duster (полицейский) — 148 шт.
  7. Mazda CX-5 — 140 шт.
  8. Nissan Qashqai — 113 шт.
  9. Suzuki Vitara — 112 шт.
  10. Honda M-NV — 111 шт.
  11. Volkswagen Touareg — 108 шт.
  12. Skoda Kodiaq — 103 шт.
  13. Toyota Camry — 99 шт.
  14. Suzuki SX-4 — 98 шт.
  15. Toyota Corolla — 96 шт.
Среди новых легковушек, переоборудованных в Украине и зарегистрированных в мае, наиболее популярными оказались специализированные авто: полицейские Toyota Corolla (206 шт.) и Renault Duster (145 шт.). Среди гражданских моделей больше всего было Skoda Kodiaq (103 шт.), их изготовляют на закарпатском заводе «Еврокар» методом крупноузловой сборки.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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