В Украине стали отменять штрафы с камер автофиксации — Finance.ua

В Украине стали отменять штрафы с камер автофиксации Сегодня 06:48 — Технологии&Авто

В Украине суд признал противоправной автоматическую фиксацию скорости движения прибором «Каскад» в результате того, что водитель транспортного средства не был в установленном законом порядке проинформирован о проведении такой фиксации.

Как известно, согласно части 1 статьи 40 Закона «О национальной полиции» для обеспечения публичной безопасности и порядка полиция может использовать автоматическую фото- и видеотехнику. При этом, согласно части 2 настоящей статьи информация о размещенной автоматической фото и видеотехнике должна быть размещена на видном месте.

Для этого в ПДД предусмотрен специальный дорожный знак 5.76 «Автоматическая видеофиксация нарушений Правил дорожного движения». Этот знак информирует о возможной автоматической фиксации скорости движения с помощью специальных технических средств.

В одной из таких ситуаций водитель превысил разрешенную законом скорость на 23 км/ч. А именно при предусмотренной в населенном пункте скорости движения 50 км/ч, водитель совершал движение со скоростью 73 км/ч. Однако водитель не был проинформирован надлежащим образом о том, что ведется автоматическая видеосъемка.

Вследствие отсутствия каких-либо доказательств установления соответствующего дорожного знака суд первой инстанции признал такую автоматическую фиксацию скорости движения противоправной, а составленное при такой фиксации постановление — незаконным.

Автоматическая фиксация превышения скорости может производиться только при установке предупредительного дорожного знака 5.76 «Автоматическая видеофиксация нарушений Правил дорожного движения». Если же такой знак не установлен, то штраф за превышение скорости неправомерен, отмечают юристы.

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