Самые популярные модели китайских авто среди украинцев: новые и б/у

Volkswagen ID. UNYX - самая популярная новая китайская легковушка

За 2025 год украинский авторынок пополнили около 29,3 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это в два раза превышает показатели 2024 года. Лидером рынка стал Volkswagen ID. Unyx.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие китайские автомобили выбирали украинцы в 2025 году

Основной прирост обеспечил сегмент новых автомобилей. В частности, за год было зарегистрировано 24 тыс. новых авто китайского происхождения (+118%). Почти 5,3 тыс. автомобилей были подержаны (+61%).

Аналитики отмечают, таким образом в прошлом году китайские автомобили охватили 29,5% украинского рынка новых легковых автомобилей.

Среди подержанных машин, впервые регистрированных в Украине, доля «китайцев» составила 1,9%.

Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 91%.

ТОП-5 самых популярных новых легковушек из Китая:

Volkswagen ID. UNYX — 3160 автомобилей. BYD Song Plus — 2995 авто. BYD Leopard 3 — 1623 авто. Zeekr 7X — 1558 авто. BYD Sea Lion 07 — 1342 авто.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

Zeekr 001 — 571 авто. Polestar 2 — 297 авто. Zeekr 7X — 273 авто. Audi Q4 — 260 авто. Tesla Model 3 — 242 авто.

