Самые популярные модели китайских авто среди украинцев: новые и б/у
За 2025 год украинский авторынок пополнили около 29,3 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это в два раза превышает показатели 2024 года. Лидером рынка стал Volkswagen ID. Unyx.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Какие китайские автомобили выбирали украинцы в 2025 году
Основной прирост обеспечил сегмент новых автомобилей. В частности, за год было зарегистрировано 24 тыс. новых авто китайского происхождения (+118%). Почти 5,3 тыс. автомобилей были подержаны (+61%).
Аналитики отмечают, таким образом в прошлом году китайские автомобили охватили 29,5% украинского рынка новых легковых автомобилей.
Среди подержанных машин, впервые регистрированных в Украине, доля «китайцев» составила 1,9%.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 91%.
ТОП-5 самых популярных новых легковушек из Китая:
- Volkswagen ID. UNYX — 3160 автомобилей.
- BYD Song Plus — 2995 авто.
- BYD Leopard 3 — 1623 авто.
- Zeekr 7X — 1558 авто.
- BYD Sea Lion 07 — 1342 авто.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:
- Zeekr 001 — 571 авто.
- Polestar 2 — 297 авто.
- Zeekr 7X — 273 авто.
- Audi Q4 — 260 авто.
- Tesla Model 3 — 242 авто.
