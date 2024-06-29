Самые популярные импортированные подержанные легковушки мая — Finance.ua

Самые популярные импортированные подержанные легковушки мая Сегодня 21:28 — Технологии&Авто

Самые популярные импортированные подержанные легковушки мая

В прошлом месяце украинцы приобрели 5,5 тыс. подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, ввезенных из-за границы.

Об этом сообщает «Укравтопром».

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В мае в Украине было впервые зарегистрировано 19,3 тыс. подержанных легковых авто. Таким образом, автомобили в возрасте до 5 лет составляли почти 29% этого количества.

Наибольшая доля среди импортированных легковушек в этом сегменте пришлась на бензиновые автомобили — 42%.

Остальные доли распределились следующим образом: электромобили — 37%; дизельные — 9%; гибридные — 8%; авто с ГБО — 4%.

Самыми популярными среди подержанных авто в возрасте до 5 лет стали:

Tesla Model Y — 335 единиц;

Tesla Model 3 — 319 единиц;

Nissan Rogue — 193 единицы;

Mazda CX5 — 192 единицы;

Hyundai Kona — 188 единиц;

VW Tiguan — 162 единицы;

VW Golf — 140 единиц;

Audi Q5 — 128 единиц;

Nissan Leaf — 127 единиц;

Jeep Cherokee — 111 единиц.

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