Самые популярные импортированные подержанные легковушки мая — Finance.ua

Самые популярные импортированные подержанные легковушки мая
В прошлом месяце украинцы приобрели 5,5 тыс. подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, ввезенных из-за границы.
Об этом сообщает «Укравтопром».
В мае в Украине было впервые зарегистрировано 19,3 тыс. подержанных легковых авто. Таким образом, автомобили в возрасте до 5 лет составляли почти 29% этого количества.
Наибольшая доля среди импортированных легковушек в этом сегменте пришлась на бензиновые автомобили — 42%.
Остальные доли распределились следующим образом: электромобили — 37%; дизельные — 9%; гибридные — 8%; авто с ГБО — 4%.
Самыми популярными среди подержанных авто в возрасте до 5 лет стали:
- Tesla Model Y — 335 единиц;
- Tesla Model 3 — 319 единиц;
- Nissan Rogue — 193 единицы;
- Mazda CX5 — 192 единицы;
- Hyundai Kona — 188 единиц;
- VW Tiguan — 162 единицы;
- VW Golf — 140 единиц;
- Audi Q5 — 128 единиц;
- Nissan Leaf — 127 единиц;
- Jeep Cherokee — 111 единиц.
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