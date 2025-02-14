Самые популярные электромобили января в Украине (инфографика) — Finance.ua

Самые популярные электромобили января в Украине (инфографика) Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

Самые популярные электромобили января в Украине (инфографика)

Как сообщает Укравтопром, в январе украинский автопарк пополнили 3637 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV)

По отношению к январю прошлого года спрос на электромобили увеличился почти на 3%.

Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей поставили легковые авто — 3499 шт. (новых — 646 штук, подержанных — 2853).

Среди 138 коммерческих электромобилей были новыми 37 авто.

Напомним, в Украине действуют значительные штрафы за управление транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории. Если раньше такое нарушение стоило водителю 510 гривен, то сейчас сумма взыскания составляет 3 400 гривен.

Юристы обращают внимание на важность проверки соответствия категории прав типа транспортного средства. Часто водители ошибочно полагают, что имеют право управлять определенным видом транспорта, опираясь только на собственные навыки. Например, владельцы категории, А могут думать, что им разрешено ездить на мопедах, а с категорией С на любых грузовиках, хотя это не всегда соответствует правилам.

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