Самые популярные бренды смартфонов в 2024 году — Finance.ua

Самые популярные бренды смартфонов в 2024 году Сегодня 04:24 — Технологии&Авто

Самые популярные бренды смартфонов в 2024 году

Мировые продажи смартфонов выросли на 6% в годовом исчислении во втором квартале 2024 года, установив самые высокие темпы роста в годовом исчислении за 3 года.

Об этом свидетельствуют данные отчета Counterpoint Research.

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Возможная причина — использование искусственного интеллекта побуждает людей обновлять свои телефоны.

Эксперты Counterpoint ожидают, что к концу 2024 года устройства с поддержкой ИИ составят 11% общего рынка смартфона.

Самые популярные смартфоны 2024 года

Согласно результатам, самым продаваемым брендом смартфонов в мире остается компания Samsung, занимая 20% на рынке (рост на 5%).

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Далее следует американская корпорация Apple с долей 16% (-1% в годовом исчислении).

Xiaomi замыкает топ-3 мировых производителей смартфонов (рост на 22%), за ней следуют Vivo (8%) и Oppo (8%).

Вместе с тем анализ Counterpoint показал, что совокупная доля пяти крупнейших брендов снизилась по сравнению с прошлым годом, главным образом из-за давления со стороны таких брендов, как Huawei и Honor.

Кроме того, доля десяти ведущих брендов приближается к 90%.

УНІАН По материалам:

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