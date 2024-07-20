Самые популярные бренды смартфонов в 2024 году — Finance.ua

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Самые популярные бренды смартфонов в 2024 году

Технологии&Авто
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Самые популярные бренды смартфонов в 2024 году
Самые популярные бренды смартфонов в 2024 году
Мировые продажи смартфонов выросли на 6% в годовом исчислении во втором квартале 2024 года, установив самые высокие темпы роста в годовом исчислении за 3 года.
Об этом свидетельствуют данные отчета Counterpoint Research.
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Возможная причина — использование искусственного интеллекта побуждает людей обновлять свои телефоны.
Эксперты Counterpoint ожидают, что к концу 2024 года устройства с поддержкой ИИ составят 11% общего рынка смартфона.

Самые популярные смартфоны 2024 года

Согласно результатам, самым продаваемым брендом смартфонов в мире остается компания Samsung, занимая 20% на рынке (рост на 5%).
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Далее следует американская корпорация Apple с долей 16% (-1% в годовом исчислении).
Xiaomi замыкает топ-3 мировых производителей смартфонов (рост на 22%), за ней следуют Vivo (8%) и Oppo (8%).
Вместе с тем анализ Counterpoint показал, что совокупная доля пяти крупнейших брендов снизилась по сравнению с прошлым годом, главным образом из-за давления со стороны таких брендов, как Huawei и Honor.
Кроме того, доля десяти ведущих брендов приближается к 90%.
По материалам:
УНІАН
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