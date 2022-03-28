Самые популярные АЗС Украины скорректировали цены на бензин и дизельное топливо — Finance.ua
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Самые популярные АЗС Украины скорректировали цены на бензин и дизельное топливо

Сегодня 19:47Энергетика
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Самые популярные АЗС Украины скорректировали цены на бензин и дизельное топливоСамые популярные АЗС Украины скорректировали цены на бензин и дизельное топливо
Украинские сети АЗС в течение прошлых выходных, с 26 по 28 марта, изменили стоимость бензина и дизельного топлива.
Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.
В частности, на WOG и ОККО бензины марок «А-92» и «А-95» подорожали на 11-13 коп./л до 33,43-33,53 грн/л. В то же время дизельное топливо в этих сетях подорожало на 38 коп./л, до 37,43 грн/л.
Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», «Нефтек», Prime, «Автотранс» и другие.
Таблица: enkorr.ua Таблица: enkorr.ua
Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.
Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,87 гривны за литр, для дизельного топлива — 32,05 гривны за литр. Таким образом, благодаря обнулению Верховной Радой акциза на топливо и снижению ставки НДС до 7% с 20%, цена на бензин на середину марта снижена на 10,1 грн/л, на ДТ — на 7,9 грн/л.
С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин в розничных сетях не должна превышать 33,42 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 37,05 грн/л.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ТСН
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