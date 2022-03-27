Установлены цены на премиальное горючее, - Шмыгаль — Finance.ua

Установлены цены на премиальное горючее, - Шмыгаль

Сегодня 11:33 — Личные финансы

Установлены цены на премиальное горючее, - Шмыгаль

Правительство сделало еще один шаг для стабилизации топливного рынка — принято решение, регламентирующее цену так называемого «премиального горючего».

Об этом в субботу, 26 марта, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Он отметил, что согласно решению украинской власти, горючее этой категории не может более чем на 5% превышать цены на обычное топливо.

«Следовательно, мы нивелируем возможность для некоторых АЗС ставить необоснованно высокие цены», — подчеркнул он.

Также министр отметил, что цены на бензин и дизель снизились на 5-10 гривен, топливо снова появилось на многих АЗС.

Из Европы в Украину уехало тысячи тонн горючего.

Ранее сообщалось, что благодаря обнулению Верховной Радой акциза на горючее и снижению ставки НДС до 7% с 20%, цена на бензин на середину марта снижена на 10,1 грн/литр, на дизтопливо — на 7,9 грн/литр.

Также Кабмин разрешил обращение топлива экостандарта Евро-3 и Евро-4. Нововведения будут действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

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