Самые популярные автомобили для города: экспертный рейтинг 2023 года — Finance.ua

Самые популярные автомобили для города: экспертный рейтинг 2023 года Сегодня 21:20 — Технологии&Авто

Самые популярные автомобили для города: экспертный рейтинг 2023 года

Можно услышать мнение, что городские автомобили сейчас редко встречаются. И все потому, что производители предлагают преимущественно более вместительные, надежные модели. Предлагаем присмотреться к предложениям рынка поподробнее, ведь не все так безнадежно.

Издание Autocar собрало перечень 10 моделей городских автомобилей, которые чаще всего выбирают водители в 2023 году. Они удобны в парковке, экономичны, компактны и имеют приятный дизайн. Для ежедневного передвижения по городу рейтинг автомобилей выглядит следующим образом:

Hyundai i10

Volkswagen Up

Kia Picanto

Suzuki Ignis

Toyota Aygo X

Fiat 500

Dacia Sandero

Fiat Panda

Citroen C3 You

Citroen Ami

Подробнее о каждой модели

Hyundai i10 собрал много хороших отзывов по комплектации автомобилей в третьем поколении. Оснащенные 4-литровым двигателем мощностью 82 л.с. Hyundai i10 имеют одни из самых лучших МКПП. Качественный интерьер, кондиционер, электрические стеклоподъемники, камера заднего вида, кожаный руль и возможность подключения Bluetooth дополняют приятные впечатления.

Volkswagen Up обладает преимуществами немецкого бренда. Комфортный городской автомобиль, достаточный для 4 взрослых людей. В сравнении со старшими машинами этой модели двигатель немного потерял в мощности из-за обновлений, но она осталась энергичной и плавной. Среди малолитражек Volkswagen Up — один из лучших вариантов.

Kia Picanto — корейский представитель автомобилей А-класса. Модели третьего поколения получили обновление дизайна, который даже выглядит несколько агрессивно. Управляемость, плавность и компактность дополнены двигателем 1,0 л и мощностью 66 л.с.

Suzuki Ignis смотрится просторной в салоне. Машина экономична по расходу топлива. Дизайн даже чем-то напоминает кроссовер. Критики Suzuki Ignis также достаточно что касается недостатков интерьера, однако устойчивость к износу в городских условиях и довольно хорошая производительность преобладают над минусами внутренней отделки.

Toyota Aygo X стала самым маленьким представителем бренда. Была малолитражка, а в третьем поколении стала похожа на кроссовер с увеличенным клиренсом и качественной обшивкой кузова. Динамичный и послушный на дороге, несмотря на трехцилиндровый двигатель объемом 1,0 л и мощностью 68 л.с.

Fiat 500 — итальянский представитель А-класса. Конечно, машина не слишком мощная по сравнению с конкурентами, однако для города вполне достаточно. Оснащена гибридным двигателем. Преимущества Fiat 500 состоят в компактных размерах, маленьком радиусе поворота колес и нулевом уровне вредных выбросов.

Dacia Sandero не является представителем А-класса, однако для городского использования его очень часто выбирают. На дорогах их можно увидеть в большом количестве. Он доступен по стоимости по сравнению с конкурентами. А еще он более просторный, по сравнению с представителями А-класса. Пусть интерьер старомодный и простой, посадка водителя несколько неудобна, но 89 л.с. и трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, низкие расходы топлива делают Dacia Sandero желанным выбором многих водителей. Да и на светофоре он стартует хорошо, поэтому очередь на зеленый вы не будете задерживать.

Fiat Panda и его максимальная простота — так можно охарактеризовать это авто. Скромный по оснащению, несколько неудобен для посадки водителя, но надежный и практичный. Есть в формате гибрида и полного привода.

Citroen C3 You выше классом, чем представители А-класса. Привлекает дизайном, в котором мы видим легкосплавные диски, кожаные элементы отделки и комплектацией. В ней есть электрические стеклоподъемники и даже круиз-контроль, вместительный багажник, хотя это отразилось на пространстве для задних пассажиров.

Citroen Ami больше всего демонстрирует смысл городских автомобилей. Электромобиль отлично подходит, чтобы поездить по делам в плотном трафике. По замыслу Citroen — это недорогой формат передвижения по городу. Запас хода всего 75 км/ч, но быстро заряжается. На скорость выше 45 км/ч не рассчитывайте. Но это и хорошо для некоторых водителей, потому что они на такой машине не рискуют получить штраф за превышение скорости. Надежность под вопросом, особенно в плохую погоду, но с парковкой точно проблем не будет.

Если планируете пересекать границу на автомобиле, не забывайте о Зеленой карте. Это обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.