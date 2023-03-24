Самые популярные автобусные маршруты из Украины в Европу — Finance.ua
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Самые популярные автобусные маршруты из Украины в Европу

Личные финансы
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Самые популярные автобусные маршруты из Украины в Европу
Самые популярные автобусные маршруты из Украины в Европу
Украинцы стали чаще ездить во Францию, Нидерланды и Бельгию, а в топе автобусных поездок остаются маршруты в Польшу и Молдову. Также популярны поездки в Чехию и Германию.
Об этом свидетельствуют данные маркетплейса для автодорожных путешествий BlaBlaCar.

Популярные направления на длинное расстояние

Увеличилось количество поездок на длинные расстояния, в том числе в страны Западной Европы.
Франция входит в топ международных автобусных маршрутов, среди самых популярных городов — Париж и Ренн. Также популярны поездки в столицу Нидерландов и в один из крупнейших городов Бельгии — Антверпен.
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Больше всего билетов по таким направлениям продано из Сум, Днепра, Запорожья и Киева и соответственно в обратном направлении.

Самые длинные автобусные маршруты:

  • Днепро-Париж (2 816 км);
  • Киев-Ренн (2760 км);
  • Париж-Сумы (2728 км);
  • Днепр-Антверпен (2519 км);
  • Запорожье-Амстердам (2518 км).

Самые популярные автобусные маршруты среди украинцев

Международные маршруты из Украины Международные маршруты в Украину
Одеса-Кишинев Варшава-Киев
Львов-Варшава Варшава-Львов
Киев-Варшава Кишинев-Одеса
Львов-Краков Краков-Львов
Киев-Кишинев Краков-Киев
Лидерами по количеству проданных билетов являются Молдова и Польша, больше всего украинцев едут именно в столицы этих стран — Кишинева и Варшаву.
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Наибольший выбор автобусов предлагают Киев и Львов, однако есть множество маршрутов, как прямых, так и с пересадками из Харькова, Днепра, Луцка, Житомира, Ровно и других городов. Домой украинцы чаще всего возвращаются из Варшавы и Кракова.
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Кроме того, популярны остаются поездки в Чехию и Германию. Украинцы часто путешествуют в Берлин и Гамбург, а также в Прагу.
Кстати, путешествовать по Украине поможет Proizd.ua. Это сервис продаж билетов на поезд. Купить билет очень просто — на сайте есть подробные инструкции. А с промокодом sd2023 можно получить скидку в 5%.

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По материалам:
Finance.ua
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