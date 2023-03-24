Самые популярные автобусные маршруты из Украины в Европу — Finance.ua

Самые популярные автобусные маршруты из Украины в Европу Сегодня 21:02 — Личные финансы

Самые популярные автобусные маршруты из Украины в Европу

Украинцы стали чаще ездить во Францию, Нидерланды и Бельгию, а в топе автобусных поездок остаются маршруты в Польшу и Молдову. Также популярны поездки в Чехию и Германию.

Об этом свидетельствуют данные маркетплейса для автодорожных путешествий BlaBlaCar

Популярные направления на длинное расстояние

Увеличилось количество поездок на длинные расстояния, в том числе в страны Западной Европы.

Франция входит в топ международных автобусных маршрутов, среди самых популярных городов — Париж и Ренн. Также популярны поездки в столицу Нидерландов и в один из крупнейших городов Бельгии — Антверпен.

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Больше всего билетов по таким направлениям продано из Сум, Днепра, Запорожья и Киева и соответственно в обратном направлении.

Самые длинные автобусные маршруты:

Днепро-Париж (2 816 км);

Киев-Ренн (2760 км);

Париж-Сумы (2728 км);

Днепр-Антверпен (2519 км);

Запорожье-Амстердам (2518 км).

Самые популярные автобусные маршруты среди украинцев

Международные маршруты из Украины Международные маршруты в Украину Одеса-Кишинев Варшава-Киев Львов-Варшава Варшава-Львов Киев-Варшава Кишинев-Одеса Львов-Краков Краков-Львов Киев-Кишинев Краков-Киев

Лидерами по количеству проданных билетов являются Молдова и Польша, больше всего украинцев едут именно в столицы этих стран — Кишинева и Варшаву.

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Наибольший выбор автобусов предлагают Киев и Львов, однако есть множество маршрутов, как прямых, так и с пересадками из Харькова, Днепра, Луцка, Житомира, Ровно и других городов. Домой украинцы чаще всего возвращаются из Варшавы и Кракова.

Кроме того, популярны остаются поездки в Чехию и Германию. Украинцы часто путешествуют в Берлин и Гамбург, а также в Прагу.

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