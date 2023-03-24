Самые популярные автобусные маршруты из Украины в Европу — Finance.ua

Самые популярные автобусные маршруты из Украины в Европу
Украинцы стали чаще ездить во Францию, Нидерланды и Бельгию, а в топе автобусных поездок остаются маршруты в Польшу и Молдову. Также популярны поездки в Чехию и Германию.
Об этом свидетельствуют данные маркетплейса для автодорожных путешествий BlaBlaCar.
Популярные направления на длинное расстояние
Увеличилось количество поездок на длинные расстояния, в том числе в страны Западной Европы.
Франция входит в топ международных автобусных маршрутов, среди самых популярных городов — Париж и Ренн. Также популярны поездки в столицу Нидерландов и в один из крупнейших городов Бельгии — Антверпен.
Больше всего билетов по таким направлениям продано из Сум, Днепра, Запорожья и Киева и соответственно в обратном направлении.
Самые длинные автобусные маршруты:
- Днепро-Париж (2 816 км);
- Киев-Ренн (2760 км);
- Париж-Сумы (2728 км);
- Днепр-Антверпен (2519 км);
- Запорожье-Амстердам (2518 км).
Самые популярные автобусные маршруты среди украинцев
|Международные маршруты из Украины
|Международные маршруты в Украину
|Одеса-Кишинев
|Варшава-Киев
|Львов-Варшава
|Варшава-Львов
|Киев-Варшава
|Кишинев-Одеса
|Львов-Краков
|Краков-Львов
|Киев-Кишинев
|Краков-Киев
Лидерами по количеству проданных билетов являются Молдова и Польша, больше всего украинцев едут именно в столицы этих стран — Кишинева и Варшаву.
Наибольший выбор автобусов предлагают Киев и Львов, однако есть множество маршрутов, как прямых, так и с пересадками из Харькова, Днепра, Луцка, Житомира, Ровно и других городов. Домой украинцы чаще всего возвращаются из Варшавы и Кракова.
Кроме того, популярны остаются поездки в Чехию и Германию. Украинцы часто путешествуют в Берлин и Гамбург, а также в Прагу.
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