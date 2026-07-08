Самые богатые нардепы Украины: сколько задекларировали народные избранники за 2025 год Сегодня 14:05

Верховная Рада Украины

Аналитики R&D центра YouControl проанализировали декларации народных депутатов за 2024−2025 годы и определили, кто из парламентариев 9-го созыва задекларировал наибольшие доходы.

Самые большие доходы в Верховной Раде традиционно задекларировали представители бизнеса и владельцы корпоративных активов, а значительная часть доходов многих депутатов формировалась за счет дивидендов, погашения ОВГЗ, доходов от продажи имущества и бизнеса членов семей.

Фракция «Европейская Солидарность»

Совокупный доход депутатов фракции в 2025 году составил 4,1 млрд грн, что соответствует около 68% общего дохода всех народных депутатов.

Абсолютным лидером стал Петр Порошенко, задекларировавший 98% доходов фракции и более двух третей доходов всех парламентариев. Основным источником его дохода стали дивиденды от швейцарской компании Sequent Schweiz AG в размере 824,4 млн грн. Также значительные суммы сформировали проценты и погашение иностранных облигаций.

В тройку самых богатых депутатов фракции также вошли Алексей Гончаренко с доходом 10,8 млн грн и Андрей Лопушанский с доходом 7,6 млн грн.

Совокупный доход для 44% (11) членов фракции Европейская Солидарность в 2025 году уменьшился по сравнению с 2024 годом. Самое ощутимое падение доходов зафиксировано у Ирины Никорак: за год они сократились с 7,5 млн грн до 1,5 млн грн.

Зато у остальных 13 депутатов этой фракции доходы в 2025 году выросли. Наибольший прирост зафиксирован у Нины Южаниной (с 1,4 млн грн до 4,4 млн грн), Иванны Климпуш-Цинцадзе (с 2,2 млн грн почти до 6 млн грн) и Виктории Сюмар (с 1,7 млн ​​грн до 3,8 млн грн). Во всех трех случаях сумма доходов увеличилась более чем вдвое.

Самые большие доходы народных депутатов, youcontrol.com.ua

Фракция «Слуга Народа»

Депутаты фракции в 2025 году задекларировали 762,7 млн ​​грн доходов, что на 10,5% больше, чем годом ранее.

Наибольшие доходы получили:

Андрей Герус — 95,5 млн грн;

Руслан Горбенко — 31,1 млн грн;

Жан Беленюк — 29,7 млн ​​грн.

Наибольший прирост доходов продемонстрировали Олег Семинский (+6,2 млн. грн., или 831,5%) и Руслан Горбенко (+27,7 млн. грн., или 799%).

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Несмотря на общее увеличение общей суммы дохода всех нардепов фракции «Слуга Народа», этот показатель уменьшился у некоторых ее членов в 2025 году. Наибольшее падение доходов в 2025 году в процентном соотношении к 2024 году произошло у Александра Куницкого (100%), Ольги Савченко (89,4%) и Олега Тарасова (72,5%).

Наибольшую сумму денежных активов в своем портфеле среди членов фракции «Слуга Народа» по итогам 2015 года имеют вышеупомянутый Олег Семинский (169,4 млн грн) и ключевое лицо корпоративной группы «Группа семьи Сова» — Александр Сова (256,6 млн грн).

Депутатская группа «Партия «За будущее»

Совокупный доход депутатской группы составил 309,2 млн. грн., что на 62% меньше, чем в 2024 году.

Общее сокращение доходов этой депутатской группы в значительной степени обусловлено уменьшением дохода ее наиболее состоятельного представителя — Степана Ивахива, задекларировавшего на 512,5 млн грн меньше, чем годом ранее. Доход господина Ивахива в 2025-м составил 72,3 млн. грн. Фактически доход уменьшился в 8 раз по сравнению с 2024 годом.

Также Ивахив задекларировал наибольшую сумму денежных активов среди всех членов его депутатской группы в размере 714,2 млн. грн. Это составляет более половины всех денежных активов депутатской группы «Партия «За будущее».

Второе место по сумме дохода в Партии «За будущее» занимает ключевое лицо корпоративной группы «Эпицентр» Александр Герега (55,6 млн грн).

На третьей строчке по объему совокупного дохода в 2025 году оказался Иван Чайковский — ключевое лицо агрохолдинга «Агропродсервис». Его задекларированный доход составляет 43,4 млн. грн.

Наименьшие доходы среди членов депутатской группы «Партия «За будущее» в 2025 году задекларировали Игорь Гузь (около 709 тыс. грн) и Анна Скороход (791,3 тыс. грн).

Депутатская группа «Доверие»

Общий доход членов депутатской группы в 2025 году составил 276,4 млн грн, что почти на 16% больше, чем в 2024 году. Наибольший доход из 19 членов этой депутатской группы задекларировали Борис Приходько (172,6 млн. грн.), Андрей Кот (18,5 млн. грн.) и Олег Кулинич (11,8 млн. грн.).

Андрей Кот в 2025 году стал лидером по темпам роста доходов среди всех членов депутатской группы «Доверие». Его совокупный доход вырос в 7 раз по сравнению с 2024 годом.

Наименьший доход за 2025 год получили Николай Кучер (1,4 млн. грн.) и Павел Бакунец (1,6 млн. грн.).

Депутатская группа «Платформа за жизнь и мир»

Более 189 млн грн дохода по итогам 2025 года получили члены депутатской группы «Платформа за жизнь и мир», что почти на 18% больше, чем в 2024 году.

В 2025 несколько изменилась тройка лидеров этой депутатской группы. Григорий Суркис, в 2024 году занимавший третье место, по итогам 2025 года уступил Сергею Левочкину с доходом в 33,2 млн грн. А Юрий Бойко и Виталий Борт поменялись местами в рейтинге доходов.

Борт занял первое место с доходом в 49,6 млн грн, а народный избранник Юрий Бойко — второе в 42,8 млн грн. Суркис задекларировал самую большую сумму денежных активов среди всех членов этой депутатской группы в размере 688,3 млн грн.

Наименьшие доходы среди членов депутатской группы в 2025 году задекларировали Сергей Ларин (1,1 млн грн) и Александр Макаренко (1,2 млн грн).

Фракция «Родина»

24 народных депутата, входящих в состав фракции «Батькивщина», задекларировали совокупный доход в размере 134,6 млн грн за 2025 год. Это на 20% больше, чем в 2024 году.

Наиболее финансово успешным 2025 год стал для Константина Бондарева из «Группы «Велес» (38 млн грн), связанного лица в «Группу семьи Крулько» Ивана Крулько (13,8 млн грн) и Владимира Кабаченко (8,2 млн грн).

Бондарев в 2025 году показал наибольший прирост полученного дохода среди всех членов Родины. Это произошло преимущественно за счет полученного дохода от отчуждения недвижимого имущества его женой Татьяной Шейнич в размере 24,6 млн. грн.

Рост дохода Ивана Крулько почти на 50% по сравнению с 2024 годом объясняется декларированием в разделе 11 денежных средств, полученных по договору о разделе имущества бывших супругов, в размере почти 5,9 млн. грн.

Наименьшие доходы среди членов фракции «Батькивщина» задекларировали Анжелика Лабунская (612 тыс. грн) и Андрей Пузийчук (560,5 тыс. грн). Основную часть этих сумм составляет заработная плата народных депутатов. В то же время Андрей Пузийчук, который в 2024 году входил в тройку самых высоких доходов во фракции, в 2025-м сократил свой доход более чем в 18 раз. Это связано с отсутствием в декларации крупных подарков в денежной форме, которые в 2024 году превышали 9 млн грн.

Несмотря на относительно низкий уровень дохода, Анжелика Лабунская занимает второе место во фракции по объему денежных активов в 145,3 млн. грн. Лидером по этому показателю является глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко с задекларированными 210,8 млн грн.

Внефракционные

20 внефракционных депутатов в 2025 году совокупно задекларировали 126,4 млн грн дохода, что на 7,7 млн ​​грн меньше, чем в 2024 году. Также изменился состав лидеров по уровню доходов. Первое место с показателем 68,7 млн ​​грн заняла Елена Кондратюк, которая в 2024 году была второй среди внефракционных депутатов. Второе и третье места в 2025 году заняли Дмитрий Разумков (9,1 млн. грн.) и Виктор Балога (8,7 млн. грн.).

Несмотря на то, что Елена Кондратюк является внефракционным депутатом с наибольшим доходом в 2025 году, ее показатель уменьшился на 10% по сравнению с 2024 годом.

Задекларированный доход Дмитрия Разумкова в 2025 году вырос на 1,3 млн. грн.

Дмитрий Разумков и Елена Кондратюк также задекларировали наибольшие суммы денежных активов среди внефракционных нардепов, то есть 172,6 млн. грн. и 74,6 млн. грн. соответственно.

Самые «скромные» доходы среди внефракционников в 2025 году были у Мусы Магомедова (596,9 тыс. грн) и Юлии Светличной (611,1 тыс. грн).

Депутатская группа «Восстановление Украины»

Совокупный доход членов депутатской группы «Восстановление Украины» в 2025 году составил 84,8 млн грн, что почти на 35,8% меньше, чем в 2024 году. Наибольшее сокращение в гривневом эквиваленте (-41,4 млн грн) зафиксировано у Вадима Столара. В то же время он остается лидером Восстановления Украины по уровню дохода с показателем 44,3 млн грн.

Второе и третье места заняли Валерий Гнатенко (6,9 млн. грн.) и Роман Иванисов (6,1 млн. грн.). Тройка лидеров в составе этой депутатской группы по сравнению с 2024 годом не изменилась.

Наименее финансово успешным 2025 среди членов депутатской группы «Восстановление Украины» стал для Евгения Яковенко (720,2 тыс. грн), Александра Юрченко (708,7 тыс. грн), Олега Воронька (635,3 тыс. грн) и Артема Дмитрука (478,9 тыс. грн).

Наибольшее падение доходов в процентном соотношении к 2024 году зафиксировано у Николая Тищенко почти на 70%.

Фракция «Голос»

Совокупный доход 18 депутатов от Голоса за 2025 год составлял 75,2 млн грн, что на 78% больше чем в 2024 году. Также на 12,4 млн. грн. выросла общая сумма денежных активов членов этой фракции.

Тройка лидеров «Голоса» по суммарному доходу в 2025 году: Юлия Сирко (14,1 млн грн), Роман Костенко (11,2 млн грн) и Наталья Пипа (9,2 млн грн).

Доход Романа Костенко в 2025 г. вырос более чем в 5 раз за счет отчуждения движимого и недвижимого имущества. Также нардеп подарил своей жене 2,9 млн. грн.

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