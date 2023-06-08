Samsung выпустила новый доступный смартфон с камерой на 108 Мп (фото) — Finance.ua

Samsung выпустила новый доступный смартфон с камерой на 108 Мп (фото) 08.06.2023, 00:13 — Технологии&Авто

Samsung выпустила новый доступный смартфон с камерой на 108 Мп (фото), Фото: Samsung

Компания Samsung представила свой новый смартфон средней ценовой категории — Galaxy F54 5G. Внешне новинка напоминает Galaxy S23, но начинка, естественно, проще, а цена — ниже.

Главной его особенностью стал мощный аккумулятор емкостью 6000 мАч, который не так часто встретишь в смартфонах. По заявлению производителя, полного заряда хватит на 2−3 дня активного использования.

Также новинка получила 6,7-дюймовый Super AMOLED+ экран с кадровой частотой 120 Гц и разрешением FullHD+. Заявлена ​​поддержка технологии Vision Booster, подстраивающей яркость и контрастность экрана для лучшей видимости при ярком солнечном свете на улице. Внутри стоит процессор Exynos 1380, объем памяти — 8 и 256 ГБ.

Фото: Samsung

На задней спинке смартфона располагается большой модуль с тремя основными сенсорами — главный на 108 Мп дополнен 8-мегапиксельным с ультрашироугольной линзой и 5-Мп датчиком для портретных снимков и макро. Разрешение фронталки составляет 32 Мп.

Новинка поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, также есть модуль NFC и защита от пыли и воды по стандарту IP67. Работает аппарат под управлением Android 13 с интерфейсом One UI 5.1, причем Samsung гарантирует четыре года обновления Android и целых пять лет обновлений безопасности.

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Первой страной, где стартовали продажи Galaxy F54 5G, стала Индия. Там его стоимость составляет 28 000 рупий (около 12 000 грн). Позже он доберется в Европу, но когда именно, не сообщается.

Также в ближайшие месяцы компания выпустит Galaxy S23 FE для любителей сэкономить. Он получит главные возможности флагманских моделей по более низкой цене. При этом, по данным источников, потенциальным покупателям не стоит ждать версии Qualcomm Snapdragon. В смартфон будут ставить только фирменный Exynos 2200.

УНІАН По материалам:

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